Polinas ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınladı

“Polinas olarak sürdürülebilirlik yaklaşımımızın temelini “İsrafsız Şirket” iş modelimiz oluşturuyor. Tüm süreçlerimizde çevresel etkimizi en aza indirmek için çalışırken operasyonel verimliliğimizi güçlendiren yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yüksek kalite standartlarımızdan ödün vermeden yenilikçi ürünlerimizle döngüsel ekonomiye katkı sağlıyor, tüm değer zincirimizle birlikte daha sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmak hedefiyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Polinas olarak sürdürülebilirlik alanındaki yenilikçi uygulamalarımızı ve ileriye dönük taahhütlerimizi paylaştığımız ilk sürdürülebilirlik raporumuzu tüm paydaşlarımıza sunmaktan mutluluk duyuyoruz”