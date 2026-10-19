Sarıgüllere kara para aklama soruşturması: Ömer Sarıgül ve Murat Ağırel dahil 15 kişi tutuklandı
Sarıgül ailesi hakkında yürütülen "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması" soruşturması kapsamında, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 15 zanlının tamamı cezaevine yollandı. Tutuklananlar arasında Ömer Sarıgül, Aylin Kotil ve Murat Ağırel de yer alıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 16, 17 ve 18 Ekim tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
15 kişi tutuklandı
Soruşturma kapsamında zanlılardan 15'i için tutuklama istendi.
İddianameden: Müştekiler para transferleri ve tehdit iddiasında bulundu
Soruşturma dosyasındaki müşteki beyanlarında, kaynağı belirsiz paraların yurt dışındaki şirketler aracılığıyla yurt dışına çıkarıldığı, yatırım sözleşmelerinde belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılmadığı ve suçtan elde edilen gelirlere yasal görünüm kazandırılmaya çalışıldığı iddia edildi.
Müştekiler ayrıca, yaşadıkları sorunlara çözüm bulmak amacıyla gazeteci Murat Ağırel aracılığıyla girişimde bulunduktan sonra Abdurrahman Emir Sarıgül tarafından tehdit edildiklerini ileri sürdü.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında gazeteci Murat Ağırel, Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil ve Mustafa Sarıgül’ün oğlu Ömer Sarıgül’ün yanı sıra Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner, Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Cemil Vasken Barın, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Uğur Kurtulan bulunuyor.