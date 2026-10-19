Sarıgüllere kara para aklama soruşturması: Ömer Sarıgül ve Murat Ağırel dahil 15 kişi tutuklandı

Batı’nın refah rüyası sona mı eriyor? Küresel krizler ve Türkiye’nin güvenlik hamleleri Hafıza'nın yeni bölümünde masada

Hafıza Büyük Resim’in 134. bölümünde Gazeteci Ersin Çelik ve Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak, ABD’nin Avrupa’yı gözden çıkarmasıyla biten 50 yıllık refah rüyasını ve Batı’yı saran savaş kaosunu masaya yatırdı. Çelik ve Kaynak, Fransa’daki protestolardan İsrail Diaspora Bakanı’nın itiraflarına kadar Batı’yı sarsan küresel krizleri deşifre etti. Türkiye’deki MOSSAD ağlarını, topluma umutsuzluk ve öfke yaymayı hedefleyen örtülü operasyonları gün yüzüne çıkaran bu bölümde Türkiye’nin 3000 kilometrelik güvenlik çemberi, Savunma Sanayii hamleleri, Mekke Anlaşması ile kurduğu bölgesel kalkanı, dünyadan kopuk muhalefet anlayışı da ele alındı.