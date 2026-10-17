Sarıgüllere para aklama operasyonu

Kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma Sarıgül’lere uzandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Alman vatandaşı K.P. ve M.B.'nin, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddiası üzerine soruşturma başlattı. Müştekiler, "80 milyon avro (4,4 milyar TL) tutarında sözleşme düzenlendiği", "100 milyon avroluk (5,5 milyar TL) havale işlemi gerçekleştirildiği", "1 milyar avroluk (55,7 milyar TL) fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiği" ve "1,5 milyon avro (83,6 milyon TL) tutarında tekne satışı yapıldığı" yönünde iddialarda bulundu.

AĞIREL HABER VERDİ, TEHDİT BAŞLADI

Müştekiler, konuya ilişkin bilgi ve belgeleri gazeteci Murat Ağırel'e ilettikleri, ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildiklerini öne sürdü. Müşteki ifadeleri, ses ve görüntü kayıtları ile elde edilen delillerin birlikte değerlendirilmesi sonucu Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin 5’i gözaltına alındı. Polis ekipleri, Emir Sarıgül’ün milletvekili dokunulmazlığı olan babası Mustafa Sarıgül’ün Çankaya’daki konutuna sığındığını belirledi. Yeni Parti Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar ise ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilecek.

Gündem

Bayburt’ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Gündem

Ekipleri bile hayrete düşüren olay: Midesinden 89 kapsül uyuşturucu çıktı

Hayat

Her SMS’in arkasından euro çıktı: Mesajlarla kurulan kazanç sistemi ortaya çıktı