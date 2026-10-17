Sarıgüllere para aklama operasyonu
İki Alman vatandaşının, 10 milyarlarca lira para aklandığı ihbarı üzerine Ömer Sarıgül, Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil ve gazeteci Murat Ağırel dahil, 5 kişi gözaltına alındı. Emir Sarıgül aranıyor. Yeni Parti Milletvekili Mustafa Sarıgül için ise fezleke hazırlanacak.
Kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma Sarıgül’lere uzandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Alman vatandaşı K.P. ve M.B.'nin, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddiası üzerine soruşturma başlattı. Müştekiler, "80 milyon avro (4,4 milyar TL) tutarında sözleşme düzenlendiği", "100 milyon avroluk (5,5 milyar TL) havale işlemi gerçekleştirildiği", "1 milyar avroluk (55,7 milyar TL) fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiği" ve "1,5 milyon avro (83,6 milyon TL) tutarında tekne satışı yapıldığı" yönünde iddialarda bulundu.
AĞIREL HABER VERDİ, TEHDİT BAŞLADI
Müştekiler, konuya ilişkin bilgi ve belgeleri gazeteci Murat Ağırel'e ilettikleri, ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildiklerini öne sürdü. Müşteki ifadeleri, ses ve görüntü kayıtları ile elde edilen delillerin birlikte değerlendirilmesi sonucu Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin 5’i gözaltına alındı. Polis ekipleri, Emir Sarıgül’ün milletvekili dokunulmazlığı olan babası Mustafa Sarıgül’ün Çankaya’daki konutuna sığındığını belirledi. Yeni Parti Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar ise ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilecek.