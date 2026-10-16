Her SMS’in arkasından euro çıktı: Mesajlarla kurulan kazanç sistemi ortaya çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 3 Ağustos’ta gerçekleştirilen SMS operasyonunda tutuklanan şüphelilere ait dijital materyalleri inceledi.

Yapılan incelemelerde, android tabanlı telefonlara yüklenen bir uygulama kullanıldığı tespit edildi. Şüphelilerin, farklı şahıslara ait GSM hatlarını uygulamaya tanımladıkları ve bu hatlar üzerinden yasa dışı bahis içerikli SMS’ler gönderdikleri belirlendi.

SMS GÖNDERMİŞLER

Uygulamaya GSM hatlarını tanımlayan şüphelilerin gönderilen mesaj başına 0,005 ile 0,01 Euro arasında gelir elde ettikleri, sistem üzerinden 1 milyondan fazla yasa dışı bahis içerikli SMS gönderildiği tespit edildi. Bu kapsamda 16 Eylül tarihinde şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, şüphelilere ait banka hesaplarına ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 araç ve 3 daireye el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerine devam edildiği belirtildi.