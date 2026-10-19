Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül teslim oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Alman vatandaşı K.P. ve M.B'nin, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

"Bilgi ve belgeleri Murat Ağırel'e ilettiler"

Açıklamada, müştekilerin, "80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiği", "100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildiği", "1 milyar avroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiği" ve "1,5 milyon avro tutarında tekne satışı yapıldığı" yönünde iddialarda bulundukları belirtildi.

Ayrıca, müştekilerin konuya ilişkin bilgi ve belgeleri Murat Ağırel'e ilettikleri, söz konusu bilgi ve belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildiklerini öne sürdükleri vurgulandı.

Emir Sarıgül teslim oldu

Soruşturma kapsamında beş şüpheli gözaltına alınırken firari durumda bulunan Emir Sarıgül'ün yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, oğlu Emir Sarıgül'ün avukatıyla birlikte emniyete giderek teslim olduğunu açıkladı.

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