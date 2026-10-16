Murat Ağırel ve Sarıgül ailesine gözaltı: Mal varlığı değerlerini aklama suçundan soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, Almanya vatandaşı K.P. ve M.B. yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğini öne sürdü. 80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiğini, 100 milyon avro tutarında havale işlemi yapıldığını, 1 milyar avro tutarındaki bir fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiğini ve 1,5 milyon avro tutarında tekne satışı gerçekleştirildiği öne sürüldü. Müştekilerin konuya ilişkin bilgi ve belgeleri Murat Ağırel’e ilettikleri, bu bilgi ve belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildikleri yönündeki ifadeleri; sundukları ses ve görüntü kayıtları ile soruşturma kapsamında elde edilen deliller birlikte değerlendirildi.

6 GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan TBMM 28’inci Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ise ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderileceği öğrenildi. Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel gözaltına alındı.

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