CHP'liler küfürde birleşti

CHP’de, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a yönelik hakaret iddiaları kamuoyunda tepki çekerken, tartışmalı sürecin ardından Genel Başkan Özgür Özel’e parti içinden destek geldi. Sosyal medya hesabından istifasını duyuran Özarslan, 6 Ocak'ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la görüştüğünü ve bu görüşme sonrasında parti içinde baskı gördüğünü belirtti. Özarslan, "7 Şubat 2026 tarihinde saat 23:59'da CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel tarafından şahsıma yönelik WhatsApp mesajları gelmeye başlamıştır. Bu mesajlar; siyasi nezaketle ve insanlıkla bağdaşmayacak hakaret, tehdit ve iftiralar içermektedir. ‘Soruyorum; bir genel başkan, belediye başkanına küfreder mi? Annem ve merhum babamın dahi karıştırıldığı mesajlar karşısında; CHP'li seçmene olan saygım ve sevgim baki kalmak kaydı ile artık CHP saflarında hizmet etmem söz konusu dahi olamaz” dedi.

AĞIR KÜFÜRLER ETTİ

Özgür Özel’in Özarslan’a yazdığı iddia edilen mesajlar da sosyal medyada paylaşıldı. Mesajlarda Özgür Özel’in, Başkan Özarslan’a ‘alçak, ‘köpek’, ‘p.ç’, ‘s….r git’, ‘karaktersiz’, ‘yalaka’, ‘şarlatan’, ‘Seni doğuran ana senden utanır..’ gibi hakaret ve küfür içeren sözler sarf ettiği görüldü. Bir televizyon kanalında canlı yayına bağlanan Özarslan, küfür ve hakaretlerinden dolayı Özgür Özel’e dava açacağını söyledi.

ÖZEL HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Özarslan, dün Özgür Özel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Daha sonra belediye binasında açıklama yapan Özarslan, görevinin başında olduğunu, parti ayırmadan vatandaşa, Keçiören halkına hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi. Özarslan, “Malumunuz bana yapılan bu mesajlaşma üzerine Özel hakkında bugün sabah itibarıyla savcılığa suç duyurusunda bulundum. Bunun yanı sıra ailemin diğer fertleri de, ablam olsun, küçük kardeşlerim olsun, onlar da 'biz de bulunmak istiyoruz' dediler" ifadesini kullandı.

İSTİFA DALGASINDAN KORKULUYOR

Ankara'da yeni istifa dalgalarının gelmesinden çekinen CHP yönetimi, İl Başkanlığı üzerinden kontrollerini sıklaştırdı. Özarslan'ın istifasının ardından belediye başkan yardımcıları Tolga Turgut ve Emir Can Tunç da görevlerinden ayrılırken, Özarslan'a yakınlığıyla tanınan ilçe meclisi üyeleri Serkan Bedirhanoğlu, Azra Ceylan Öztürk, Cihan Ayhan, Şaban Bican, İbrahim Uyar, Feridun Ergül ve Mehmet Aygül de CHP'den istifa etti. Benzer istifaların diğer ilçelerde de yaşanmasını istemeyen CHP yönetimi, başkentte ağırlığını koymaya karar verdi. CHP Ankara İl Başkanlığı'nda olağanüstü toplantı düzenlendi.

Özel sövdü yancıları alkışladı

Özgür Özel’in küfürlü mesajlarına yandaşlarından destek yağdı. Yandaşlar “Sesine, nefesine, yüreğine sağlık genel başkanım…” dedikleri Özel'i şöyle savundu:

* CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: “Gayet de iyi olmuş. Bugün, hisseden, yüreğini ortaya koyan, doğallığını ortaya koyan her insan öyle yapardı. Genel Başkanımız Özgür Özel böyle bir adam."

* CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül , “Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. ‘Mış’ gibi yapmayan dobralık, ‘ağlarsam olmaz’ demeyen içtenlik, haklıyla haksızı ayıran sahicilik onda biz de onunlayız…”

* CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, "Bugün gelmiş olunan nokta sadece Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın kişisel başarısı değil, temiz siyaset ve temiz toplum özlemiyle kendisine oy veren binlerce CHP'li seçmenin eseridir."

*CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl: “CHP, hileyle hurdayla elini kirletenlerin barınabileceği bir yer değildir; iktidara yürümek cesaret ister. Herkes bu onurlu yükü kaldıramaz.”

* CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, “Sesine, nefesine, yüreğine sağlık genel başkanım… İçtenliğine, dobralığına, samimiyetine güveniyor ve inanıyoruz. Her gün biraz daha gönüllere giriyor, milyonlara ‘Ne kadar da haklıymış’ dedirtiyorsunuz. Her daim sizinleyiz…”

* Gazeteci Uğur Dündar, “Özgür Özel'in belediye başkanı ile ilgili sözlerini okudum. Okurken Can Yücel'in bir yargılanmasını hatırladım. Can Yücel yargılanıyor ve hakim diyor ki, 'Siz davacıya g*t dediniz mi?' Can Yücel'in cevabı: 'Evet efendim g*t dedim' diyor. Hakim Bey 'Efendim nasıl olur?' diyor. Can Yücel, 'Efendim Türkçe'de g*te g*t denir' diyor. Şimdi ben onu hatırladım. Bu bir kavga. Ben Özgür Özel'i tanırım. Özü sözü bir, oyun oynamaz, merttir.”

* Oyuncu Orhan Aydın, “Mansur Yavaş’ın aday gösterip seçtirdiği her belediye başkanı ‘Ben milliyetçi-muhafazakar-ülkücü gelenekten geliyorum’ diye söze başlar. Tıpkı Yavaş gibi. Gün olur hepsi özüne döner ve bu ahlaksızlığa bir tek bu gerçeği söyleyen komünistler şaşırmaz.”











