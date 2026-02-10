CHP'liler küfürde birleşti

CHP’liler milyarlarca lira yolsuzlukla yargılanan İmamoğlu’ndan sonra, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a ‘alçak’, ‘köpek’, ‘p.ç’, ‘s.tir git’, ‘seni doğuran ana senden utanır’ gibi küfürlü mesajlar yazan Genel Başkan Özgür Özel’i alkışladı. Özarslan, CHP’den istifa edip Özel hakkında suç duyurusunda bulundu.
CHP’de, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a yönelik hakaret iddiaları kamuoyunda tepki çekerken, tartışmalı sürecin ardından Genel Başkan Özgür Özel’e parti içinden destek geldi. Sosyal medya hesabından istifasını duyuran Özarslan, 6 Ocak'ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la görüştüğünü ve bu görüşme sonrasında parti içinde baskı gördüğünü belirtti. Özarslan, "7 Şubat 2026 tarihinde saat 23:59'da CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel tarafından şahsıma yönelik WhatsApp mesajları gelmeye başlamıştır. Bu mesajlar; siyasi nezaketle ve insanlıkla bağdaşmayacak hakaret, tehdit ve iftiralar içermektedir. ‘Soruyorum; bir genel başkan, belediye başkanına küfreder mi? Annem ve merhum babamın dahi karıştırıldığı mesajlar karşısında; CHP'li seçmene olan saygım ve sevgim baki kalmak kaydı ile artık CHP saflarında hizmet etmem söz konusu dahi olamaz” dedi.
AĞIR KÜFÜRLER ETTİ
Özgür Özel’in Özarslan’a yazdığı iddia edilen mesajlar da sosyal medyada paylaşıldı. Mesajlarda Özgür Özel’in, Başkan Özarslan’a ‘alçak, ‘köpek’, ‘p.ç’, ‘s….r git’, ‘karaktersiz’, ‘yalaka’, ‘şarlatan’, ‘Seni doğuran ana senden utanır..’ gibi hakaret ve küfür içeren sözler sarf ettiği görüldü. Bir televizyon kanalında canlı yayına bağlanan Özarslan, küfür ve hakaretlerinden dolayı Özgür Özel’e dava açacağını söyledi.
ÖZEL HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
Özarslan, dün Özgür Özel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Daha sonra belediye binasında açıklama yapan Özarslan, görevinin başında olduğunu, parti ayırmadan vatandaşa, Keçiören halkına hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi. Özarslan, “Malumunuz bana yapılan bu mesajlaşma üzerine Özel hakkında bugün sabah itibarıyla savcılığa suç duyurusunda bulundum. Bunun yanı sıra ailemin diğer fertleri de, ablam olsun, küçük kardeşlerim olsun, onlar da 'biz de bulunmak istiyoruz' dediler" ifadesini kullandı.
İSTİFA DALGASINDAN KORKULUYOR
Ankara'da yeni istifa dalgalarının gelmesinden çekinen CHP yönetimi, İl Başkanlığı üzerinden kontrollerini sıklaştırdı. Özarslan'ın istifasının ardından belediye başkan yardımcıları Tolga Turgut ve Emir Can Tunç da görevlerinden ayrılırken, Özarslan'a yakınlığıyla tanınan ilçe meclisi üyeleri Serkan Bedirhanoğlu, Azra Ceylan Öztürk, Cihan Ayhan, Şaban Bican, İbrahim Uyar, Feridun Ergül ve Mehmet Aygül de CHP'den istifa etti. Benzer istifaların diğer ilçelerde de yaşanmasını istemeyen CHP yönetimi, başkentte ağırlığını koymaya karar verdi. CHP Ankara İl Başkanlığı'nda olağanüstü toplantı düzenlendi.
Özel sövdü yancıları alkışladı
Özgür Özel’in küfürlü mesajlarına yandaşlarından destek yağdı. Yandaşlar “Sesine, nefesine, yüreğine sağlık genel başkanım…” dedikleri Özel'i şöyle savundu: