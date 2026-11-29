"Filistin halkı yıllardır işgalin, baskının ve sistematik hak ihlallerinin gölgesinde yaşam mücadelesi veriyor. Gazze'den Kudüs'e, Batı Şeria'dan Filistin'in dört bir yanına uzanan bu zulüm; bombardımanlardan ağır abluka koşullarına, zorla yerinden edilmelerden yasa dışı yerleşim faaliyetlerine ve yerleşimci terörüne kadar uzanan çok boyutlu bir şiddet sarmalıyla derinleşmektedir. Gazze'de yaşanan ağır yıkım, sivil kayıplar ve insani felaket karşısında uluslararası toplumun sessizliği ve etkisizliği ise adaletin evrenselliğini ve uluslararası sistemin samimiyetini sorgulatmaktadır. Artık temennilerin ötesine geçme, çifte standartları bir kenara bırakma ve uluslararası hukuku herkes için eşit biçimde işletme zamanıdır. Filistin'de kalıcı barışın yolu; işgalin sona ermesinden, adaletin tesisinden ve Filistin halkının meşru haklarının eksiksiz biçimde tanınmasından geçmektedir"