Gazze'de Müslümanlar katledilmiye devam ediyor

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Gazze Şeridi'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) yönelen İsrail ordusu saldırılarında biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Katil İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürürken kuzeydeki Bi'r Naca bölgesini ve güneydeki Han Yunus kentinde yer alan Aksa Üniversitesi yerleşkesini İHA'larla hedef aldı.

Bi'r Naca ve Han Yunus'ta saldırı

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Bi'r Naca bölgesinde İsrail'e ait İHA'dan atılan bombanın isabet ettiği 16 yaşındaki Mecd Şadi Mesud hayatını kaybetti.

Han Yunus kentinin batısındaki Aksa Üniversitesi yerleşkesine yönelik İHA saldırısında ise yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı bir oda hedef alındı.

Saldırıda zorla yerinden edilmiş çok sayıda Filistinli yaralandı, 24 yaşındaki Nafiz Naci Mısran ise yaşamını yitirdi.

Deyr el-Belah'a yoğun ateş açıldı

İsrail ordusu öte yandan Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentine askeri araçlar ve helikopterlerle yoğun ateş açarken kentin çevresini de topçu atışlarıyla hedef aldı.

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında 6 bin 201 kişi yaralandı, 1720 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 74 bin 790'a, yaralı sayısı 176 bin 336'ya ulaştı.

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