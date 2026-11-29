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İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Başkanı Murat İleri, göreve seçilmesinin ardından teşkilatın yeni dönem yol haritasını değerlendirdi. Avrupa'da yükselen İslamofobi, aile kurumunun güçlendirilmesi, gençlerin dijital dünyanın olumsuz etkilerinden korunması ve insani yardım faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulunan İleri, yeni dönemde toplumsal sorumluluklarını artıracaklarını söyledi.

8 Kasım 2026'da gerçekleştirilen genel kurulda delegelerin büyük çoğunluğunun desteğiyle genel başkanlığa seçilen İleri, IGMG'nin Avrupa'da yalnızca kendi mensuplarına değil, toplumun tamamına yönelik çalışmalar yürüteceğini vurguladı.

"Önyargılılar dün de vardı, yarın da olacak"

Avrupa'da son yıllarda yükselen İslamofobi ve yabancı düşmanlığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İleri, olumsuz örnekler yerine toplumsal dayanışmayı ve iletişimi güçlendirmeye odaklanacaklarını belirtti. Komşularla güvene dayalı ilişkiler geliştirmek ve sosyal projelerde daha aktif rol almak istediklerini ifade eden İleri, şöyle konuştu:

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“Her toplumda iyiler olduğu gibi önyargılı insanlar da var. Bunlar dün vardı, bugün de var, yarın da olacak. Biz olumsuz örneklerden ziyade olumlu örnekleri çoğaltmaya, dayanışma ve iletişimi güçlendirmeye odaklanacağız. Komşularımızla güvene dayalı ilişkiler geliştirmek, sosyal projelerde daha aktif rol almak ve yaşadığımız toplumun asli unsurlarından biri olarak sorumluluk üstlenmek istiyoruz. Yük olmak değil, yük almak anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Aile ve gençlik çalışmaları artacak

Dijital dönüşümle birlikte ailelerin yeni sorunlarla karşı karşıya kaldığına dikkat çeken İleri, aile kurumunun güçlendirilmesini öncelikli çalışma alanlarından biri olarak belirlediklerini kaydetti. Gençlerin evlilik öncesinde bilinçlendirilmesi, ailelere yönelik rehberlik faaliyetleri ve tecrübe paylaşımının artırılacağını belirten İleri, aile içi iletişimin önemine işaret etti.

Yardımlarda din, dil ve ırk ayrımı yok

IGMG'nin insani yardım kuruluşu HASENE'nin faaliyetlerine de değinen İleri, yardımların yalnızca Müslüman ihtiyaç sahipleriyle sınırlı olmadığını vurguladı. Din, dil, ırk ve coğrafya ayrımı yapmadan ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı temel ilke olarak benimsediklerini belirten İleri, Avrupa'da yalnız yaşayan yaşlılara yönelik dayanışma çalışmalarının da süreceğini söyledi.

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İleri, “İnsani yardım çalışmalarımızda din, dil, ırk ve coğrafya ayrımı yapmaksızın bütün insanlara ulaşmayı temel misyon kabul ediyoruz. Ümmet coğrafyasındaki dayanışmamızın yanı sıra, yaşadığımız Avrupa ülkelerinde yalnızlık çeken yaşlılara el uzatmak, onların yalnızlığını gidermek ve yaralarına merhem olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Gençler için dijital yayınlara ağırlık verilecek

Sosyal medyada gençleri etkilemeye ve belirli ajandalar doğrultusunda yönlendirmeye yönelik yayınların arttığını belirten İleri, dijital mecralardaki bilgi kirliliğine karşı sahih bilginin önemini vurguladı.

Gençlerin dini, eğitim, sosyal ve kültürel alanlarda doğru kaynaklara ulaşmasını hedeflediklerini kaydeden İleri, dijital yayın faaliyetlerini güçlendireceklerini söyledi.

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İleri, “Sosyal medyada gençleri yönlendirmek, etkilemek ve belirli ajandalar doğrultusunda şekillendirmek amacıyla çeşitli yayınlar yapılıyor. Ciddi bir bilgi kirliliği var. Buna karşı sahih bilgiyi sağlam yöntemlerle derleyerek dini, eğitim, sosyal ve kültürel alanlarda gençlerimizi doğruya ve güzelliğe yönlendirmek istiyoruz” dedi.

"Makamlar geçici, emanetin hakkını vermek esas"

Yeni döneme ilişkin mesajında hizmet anlayışının önemine değinen İleri, makamların ve görevlerin geçici olduğunu, asıl meselenin üstlenilen sorumluluğun hakkını vermek olduğunu dile getirdi.

Allah'ın yardımı, teşkilat tabanının samimiyeti ve mazlumların duasıyla zorlukların aşılacağına inandığını belirten İleri, şöyle konuştu:

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“Makamlar geçicidir, görevler değişir. Asıl mesele, görevimizin sonunda Allah'a şükrederek gökkubbe altında hoş bir seda bırakmak ve emanetin hakkını vermektir. Biz de her an bu bilinçle hizmet etmeye gayret edeceğiz.”

İleri, yeni dönemde daha iyi hizmet sunmak için gayretlerini artıracaklarını belirterek teşkilatın çalışmalarını aynı sorumluluk bilinciyle sürdüreceğini kaydetti.

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