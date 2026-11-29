Başkent Tiflis'te toplanan göstericiler, Gürcistan hükümetinin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinin başlatılması sürecini 4 yıllığına askıya alma kararını, kararın ikinci yılında protesto etti.
Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin ülkesinin AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılması sürecini 4 yıllığına askıya alma kararını açıkladığı 28 Kasım 2024'ün yıl dönümünde, protestocular Tiflis'te yine sokağa indi.
Göstericiler, başkentin farklı noktalarında gece saatlerinde bir araya geldikten sonra Özgürlük Meydanı'na yürüdü.
Hükümetin 2 yıl önce aldığı karara tepki gösteren göstericiler, Gürcistan, AB ve çeşitli ülkelerin bayraklarını taşıdı.
Binlerce gösterici, muhalefet partilerinin organize ettiği gösteri kapsamında Tiflis'in merkezindeki Özgürlük Meydanı'nda toplanarak Gürcistan milli marşını söyledi.
Gürcistan'ın AB'ye katılım sürecini destekleyen ve hükümet karşıtı sloganlar atan göstericiler, ülkenin AB ile entegrasyonu için etkili adımlar atılmasını talep etti.
Kobakhidze, AB ilişkilerini değerlendirdi
Tiflis'te gösteri sürerken Başbakan Kobakhidze, yerel televizyon kanalı İmedi TV'deki bir programa katılarak Gürcistan-AB ilişkilerini değerlendirdi.
Kobakhidze, ABD ile stratejik ilişkileri yeniden başlatmak istediklerini belirterek AB'ye ilişkin şöyle konuştu: "Avrupa Birliği'ne gelince, eğer yarın müzakerelere başlamaya karar verirlerse, biz de yarın imzalayacağız. Ama onların tarafından siyasi diyalog askıya alındı ve bu süre boyunca bizimle müzakerelere başlamıyorlar."
Ne olmuştu?
Ülkede gösteriler, Kobakhidze'nin 28 Kasım 2024'te AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılması sürecini 4 yıllığına askıya almaya karar verdiklerini açıklamasının ardından başlamıştı.
Öte yandan AB, ABD, dönemin Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve muhalefet, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin 26 Ekim 2024'te kazandığı parlamento seçimlerini kabul etmemiş, hükümetin AB'ye katılım müzakerelerinin başlaması sürecini askıya almasına da tepki göstermişti.
Kobakhidze hükümeti ise "sokak eylemleri" ile hükümeti devirmeye çalışmakla Batı'nın desteklediği bazı güçleri, eski Cumhurbaşkanı Zurabişvili'yi ve muhalefeti suçlamıştı.
Gürcistan hükümetinin bazı yetkililerine ise ABD ile bazı Avrupa ülkeleri yaptırımlar uygulamıştı.
Başbakan Kobakhidze, ülkesinin ABD ile ilişkilerinin yeniden başlamasının Donald Trump döneminde mümkün olabileceğini savunuyor.
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