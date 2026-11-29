Gürcistan'ın AB'ye katılım müzakerelerinin 4 yıllığına askıya alınmasının ikinci yılında, göstericiler Tiflis'te Özgürlük Meydanı'na yürüyerek AB ve Gürcistan bayraklarıyla protesto etti.

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Başkent Tiflis'te toplanan göstericiler, Gürcistan hükümetinin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinin başlatılması sürecini 4 yıllığına askıya alma kararını, kararın ikinci yılında protesto etti.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin ülkesinin AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılması sürecini 4 yıllığına askıya alma kararını açıkladığı 28 Kasım 2024'ün yıl dönümünde, protestocular Tiflis'te yine sokağa indi.

Göstericiler, başkentin farklı noktalarında gece saatlerinde bir araya geldikten sonra Özgürlük Meydanı'na yürüdü.

Hükümetin 2 yıl önce aldığı karara tepki gösteren göstericiler, Gürcistan, AB ve çeşitli ülkelerin bayraklarını taşıdı.

Binlerce gösterici, muhalefet partilerinin organize ettiği gösteri kapsamında Tiflis'in merkezindeki Özgürlük Meydanı'nda toplanarak Gürcistan milli marşını söyledi.

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Gürcistan'ın AB'ye katılım sürecini destekleyen ve hükümet karşıtı sloganlar atan göstericiler, ülkenin AB ile entegrasyonu için etkili adımlar atılmasını talep etti.

Kobakhidze, AB ilişkilerini değerlendirdi

Tiflis'te gösteri sürerken Başbakan Kobakhidze, yerel televizyon kanalı İmedi TV'deki bir programa katılarak Gürcistan-AB ilişkilerini değerlendirdi.

Kobakhidze, ABD ile stratejik ilişkileri yeniden başlatmak istediklerini belirterek AB'ye ilişkin şöyle konuştu: "Avrupa Birliği'ne gelince, eğer yarın müzakerelere başlamaya karar verirlerse, biz de yarın imzalayacağız. Ama onların tarafından siyasi diyalog askıya alındı ve bu süre boyunca bizimle müzakerelere başlamıyorlar."

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Davit Kachkachishvili Anadolu Ajansı Gürcistan hükümetinin AB'ye katılım müzakerelerini 4 yıllığına askıya alma kararının ikinci yılında, Tiflis'te AB ve Gürcistan bayraklarıyla yürüyen göstericiler Özgürlük Meydanı'na doğru ilerliyor.

Davit Kachkachishvili Anadolu Ajansı Gürcistan hükümetinin AB'ye katılım müzakerelerini 4 yıllığına askıya alma kararının ikinci yılında, başkent Tiflis'te göstericiler AB ve Gürcistan bayraklarıyla Özgürlük Meydanı'na yürüdü.

Ne olmuştu?

Ülkede gösteriler, Kobakhidze'nin 28 Kasım 2024'te AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılması sürecini 4 yıllığına askıya almaya karar verdiklerini açıklamasının ardından başlamıştı.

Öte yandan AB, ABD, dönemin Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve muhalefet, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin 26 Ekim 2024'te kazandığı parlamento seçimlerini kabul etmemiş, hükümetin AB'ye katılım müzakerelerinin başlaması sürecini askıya almasına da tepki göstermişti.

Kobakhidze hükümeti ise "sokak eylemleri" ile hükümeti devirmeye çalışmakla Batı'nın desteklediği bazı güçleri, eski Cumhurbaşkanı Zurabişvili'yi ve muhalefeti suçlamıştı.

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Gürcistan hükümetinin bazı yetkililerine ise ABD ile bazı Avrupa ülkeleri yaptırımlar uygulamıştı.

Başbakan Kobakhidze, ülkesinin ABD ile ilişkilerinin yeniden başlamasının Donald Trump döneminde mümkün olabileceğini savunuyor.

Davit Kachkachishvili Anadolu Ajansı Gürcistan'ın AB'ye katılım müzakerelerinin 4 yıllığına askıya alınmasının ikinci yılında, Tiflis'te binlerce gösterici AB ve Gürcistan bayraklarıyla Özgürlük Meydanı'na yürüdü.

Davit Kachkachishvili Anadolu Ajansı Gürcistan'ın AB'ye katılım müzakerelerini askıya alma kararının ikinci yılında, göstericiler Tiflis'te AB, Gürcistan ve çeşitli ülke bayraklarıyla Özgürlük Meydanı'na yürüdü.

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