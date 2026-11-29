Suudi Arabistan

'ın güneybatısındaki

Cizan Rafinerisi

'ne yönelik saldırıda yangın çıktığını öne süren Seri, diğer saldırılarda ise El-Ahsa bölgesinin güneyindeki El-Haviye Gaz Tesisi ve Cizan kentindeki Şukayk ile

Cizan

elektrik santrallerini hedef aldıklarını ve bu noktalarda da büyük hasar oluştuğunu aktardı.