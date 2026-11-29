Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada,
Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanıile Abha ve Hamis Muşayt bölgelerindeki iki radarın hedef alındığını bildirdi.
Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki
Cizan Rafinerisi'ne yönelik saldırıda yangın çıktığını öne süren Seri, diğer saldırılarda ise El-Ahsa bölgesinin güneyindeki El-Haviye Gaz Tesisi ve Cizan kentindeki Şukayk ile
Cizanelektrik santrallerini hedef aldıklarını ve bu noktalarda da büyük hasar oluştuğunu aktardı.
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