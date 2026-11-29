Afganistan'ın Kunar vilayetinde ortaokul yakınındaki bir evde yaşanan patlamada 10 kişinin hayatını kaybettiği, 110 kişinin yaralandığı bildirildi.
Afganistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin çoğunun öğrenci olduğu ifade edildi.
Patlayıcıların infilak ettiği bildirildi
Kunar Vilayeti Enformasyon ve Kültür Müdürü Sami-ul Hak Hakbin, Tolo News kanalına yaptığı açıklamada ortaokul yakınındaki bir evde patlama meydana geldiğini belirtti.
Hakbin, evde madencilik çalışmaları için hazırlanan patlayıcıların infilak etmesinin patlamaya yol açtığını kaydetti.
Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Metin Kani de patlamada 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 110 kişinin yaralandığını söyledi.
Ön soruşturmada ihmal ve dikkatsizlik
Kani, ön soruşturmaya göre patlamanın maden şirketlerine ait bir patlayıcı deposunda ihmal ve dikkatsizlik nedeniyle gerçekleştiğine işaret etti.
Çevredeki bazı evler de hasar gördü, yaralananlar Kunar'daki hastanelerde ve Celalabad'daki Nangarhar Bölge Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Patlamaya ilişkin ilk açıklamayı yapan Kunar Vilayeti Polisi Sözcüsü Farid Dehkan, olayın yerel saatle 10.00'da vilayete bağlı Andar Ser bölgesindeki bir ortaokulda yaşandığını duyurmuştu.
Dehkan, hayatını kaybeden ve yaralanan öğrencilerin bulunduğunu belirtirken, patlamanın nedeni ile ölü ve yaralı sayısına ilişkin detay vermemişti.
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