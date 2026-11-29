Patlamanın ortaokul yakınındaki bir evde madencilik çalışmaları için hazırlanan patlayıcıların infilak etmesi sonucu gerçekleştiği bildirildi.

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Afganistan'ın Kunar vilayetinde ortaokul yakınındaki bir evde yaşanan patlamada 10 kişinin hayatını kaybettiği, 110 kişinin yaralandığı bildirildi.

Afganistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin çoğunun öğrenci olduğu ifade edildi.

Patlayıcıların infilak ettiği bildirildi

Kunar Vilayeti Enformasyon ve Kültür Müdürü Sami-ul Hak Hakbin, Tolo News kanalına yaptığı açıklamada ortaokul yakınındaki bir evde patlama meydana geldiğini belirtti.

Hakbin, evde madencilik çalışmaları için hazırlanan patlayıcıların infilak etmesinin patlamaya yol açtığını kaydetti.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Metin Kani de patlamada 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 110 kişinin yaralandığını söyledi.

Reklam Reklam

Stringer Anadolu Ajansı Afganistan'ın Kunar vilayetinde ortaokul yakınındaki bir evde meydana gelen patlama sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği, 110 kişinin yaralandığı bildirildi. Patlamada yaralananlar hastanede tedavi altına alındı.

Stringer Anadolu Ajansı Afganistan'ın Kunar vilayetinde ortaokul yakınındaki bir evde meydana gelen patlama sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği, 110 kişinin yaralandığı bildirildi.

Stringer Anadolu Ajansı Afganistan'ın Kunar vilayetinde ortaokul yakınındaki bir evde meydana gelen patlama sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği, 110 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ön soruşturmada ihmal ve dikkatsizlik

Kani, ön soruşturmaya göre patlamanın maden şirketlerine ait bir patlayıcı deposunda ihmal ve dikkatsizlik nedeniyle gerçekleştiğine işaret etti.

Çevredeki bazı evler de hasar gördü, yaralananlar Kunar'daki hastanelerde ve Celalabad'daki Nangarhar Bölge Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Patlamaya ilişkin ilk açıklamayı yapan Kunar Vilayeti Polisi Sözcüsü Farid Dehkan, olayın yerel saatle 10.00'da vilayete bağlı Andar Ser bölgesindeki bir ortaokulda yaşandığını duyurmuştu.

Reklam Reklam

Dehkan, hayatını kaybeden ve yaralanan öğrencilerin bulunduğunu belirtirken, patlamanın nedeni ile ölü ve yaralı sayısına ilişkin detay vermemişti.

Stringer Anadolu Ajansı Afganistan'ın Kunar vilayetinde ortaokul yakınındaki bir evde meydana gelen patlama sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği, 110 kişinin yaralandığı bildirildi.

Stringer Anadolu Ajansı Afganistan'ın Kunar vilayetinde ortaokul yakınındaki bir evde meydana gelen patlama sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği, 110 kişinin yaralandığı bildirildi.

Reklam Reklam

Dünya

Kaliforniya'da 5 büyüklüğünde deprem: Chevron rafinerisinde alevler yükseldi

Dünya

Rusya'da İHA alarmı: Ukrayna'ya ait insansız hava araçları havada vuruldu

Dünya

Berlin'de Filistin'e destek gösterisi: Soykırımı durdurun sloganları atıldı