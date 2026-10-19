Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, Papara Park’ta karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadelede bordo-mavili ekip, rakibini 2-0 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

Karşılaşmaya etkili başlayan Trabzonspor, 21. dakikada Ozan Tufan’ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı üstün tamamlayan bordo-mavililer, ikinci yarıda da skor avantajını korudu.

Mücadelenin 71. dakikasında Muhammed Salah sahneye çıktı ve fileleri havalandırarak maçın skorunu belirledi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor, sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Puan durumu değişti

Bu sonuçla ligdeki puanını 16’ya yükselten Trabzonspor, 4. sıraya yerleşti. Beşiktaş ise 15 puanda kalarak haftayı 5. sırada tamamladı.

Trabzonspor Rize deplasmanında, Beşiktaş evinde

Bordo-mavili ekip, ligin bir sonraki haftasında Çaykur Rizespor’a konuk olacak. Beşiktaş ise sahasında Başakşehir’i ağırlayarak yeniden galibiyet arayacak.

Thomas Reis 4'te 4 yaptı

Trabzonspor'da göreve getirilen Thomas Reis, Galatasaray, Samsunspor, KuPS ve Beşiktaş karşısında aldığı galibiyetlerle çıktığı ilk 4 maçta 4'te 4 yaptı.

Kartal, son 4 deplasmanda 3 yenilgi aldı

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 4 deplasman maçında Alanyaspor, Amed SK ve Trabzonspor'a mağlup olurken yalnızca Fenerbahçe karşısında galibiyet alabildi.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Wagner Pina, Stefan Savić, Nwaiwu, Cabral, Fabinho, Ozan Tufan, Muçi, Salah, Aral Şimşir, Franculino.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Miretti, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.

MAÇTAN DAKİKALAR

10' Rıdvan Yılmaz'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Junior Olaitan'ın kafa vuruşunda Andre Onana topu uzaklaştırmayı başardı.

17' Vaclav Cerny'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Andre Onana iki hamlede topa hakim olmayı başardı.

21' Aral Şimşir'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Ernest Muci'nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta Alexander Nübel topu uzaklaştırmayı başardı. Seken topta Ozan Tufan attığı golle Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.

28' Ernest Muci'nin pasıyla topla buluşan Aral Şimşir'in ceza alanında sol çaprazdan yaptığı vuruşta Alexander Nübel topa hakim olmayı başardı.

41' Leandro Trossard'ın ceza sahası dışında sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutunda Andre Onana topu uzaklaştırmayı başardı.

42' Aral Şimşir'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Ernest Muci yakın mesafeden istediği vuruşu yapamadı.

İKİNCİ YARI

54' Vaclav Cerny'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Dusan Vlahovic'in kafa vuruşunda Andre Onana topa hakim olmayı başardı.

71' Trabzonspor, Muhammed Salah'ın golü ile maçta farkı ikiye çıkardı. Franculino'nun ceza alanının solundan içeri çevirdiği pasını iyi takip eden Muhammed Salah, altıpas önünden gelişine yaptığı meşin yuvarlağı Alexander Nübel'in yanından ağlarla buluşturmayı başardı: 2-0.

82' Muhammed Salah'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Noah Saviolo'nun sol çaprazdan karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta açıyı iyi kapatan Alexander Nübel gole izin vermedi. Dönen topu önünde bulan Salah'ın yaptığı vuruşta Alexander Nübel bir kez daha gole izin vermiyor.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ SONUCU

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

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