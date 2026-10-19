Anasayfa
Spor
Futbol
Akyazı'da Fırtına esti: Trabzonspor 2-0 Beşiktaş (ÖZET)

Akyazı'da Fırtına esti: Trabzonspor 2-0 Beşiktaş (ÖZET)

21:52, 19/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 22:05, 19/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Akyazı'da Fırtına esti: Trabzonspor 2-0 Beşiktaş (ÖZET)
Salah'ın gol sonrası yaşadığı sevinç.

Trabzonspor, Süper Lig’in 8. haftasında sahasında ağırladığı Beşiktaş’ı 2-0 mağlup ederek puanını 16’ya yükseltti ve 4. sıraya yerleşti. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Ozan Tufan, 71. dakikada ise Muhammed Salah kaydetti. Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasının özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, Papara Park’ta karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadelede bordo-mavili ekip, rakibini 2-0 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

Karşılaşmaya etkili başlayan Trabzonspor, 21. dakikada Ozan Tufan’ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı üstün tamamlayan bordo-mavililer, ikinci yarıda da skor avantajını korudu.

Mücadelenin 71. dakikasında Muhammed Salah sahneye çıktı ve fileleri havalandırarak maçın skorunu belirledi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor, sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Puan durumu değişti

Bu sonuçla ligdeki puanını 16’ya yükselten Trabzonspor, 4. sıraya yerleşti. Beşiktaş ise 15 puanda kalarak haftayı 5. sırada tamamladı.

Trabzonspor Rize deplasmanında, Beşiktaş evinde

Bordo-mavili ekip, ligin bir sonraki haftasında Çaykur Rizespor’a konuk olacak. Beşiktaş ise sahasında Başakşehir’i ağırlayarak yeniden galibiyet arayacak.

Thomas Reis 4'te 4 yaptı

Trabzonspor'da göreve getirilen Thomas Reis, Galatasaray, Samsunspor, KuPS ve Beşiktaş karşısında aldığı galibiyetlerle çıktığı ilk 4 maçta 4'te 4 yaptı.

Kartal, son 4 deplasmanda 3 yenilgi aldı

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 4 deplasman maçında Alanyaspor, Amed SK ve Trabzonspor'a mağlup olurken yalnızca Fenerbahçe karşısında galibiyet alabildi.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Wagner Pina, Stefan Savić, Nwaiwu, Cabral, Fabinho, Ozan Tufan, Muçi, Salah, Aral Şimşir, Franculino.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Miretti, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.


MAÇTAN DAKİKALAR

10' Rıdvan Yılmaz'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Junior Olaitan'ın kafa vuruşunda Andre Onana topu uzaklaştırmayı başardı.

17' Vaclav Cerny'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Andre Onana iki hamlede topa hakim olmayı başardı.

21' Aral Şimşir'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Ernest Muci'nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta Alexander Nübel topu uzaklaştırmayı başardı. Seken topta Ozan Tufan attığı golle Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.

28' Ernest Muci'nin pasıyla topla buluşan Aral Şimşir'in ceza alanında sol çaprazdan yaptığı vuruşta Alexander Nübel topa hakim olmayı başardı.

41' Leandro Trossard'ın ceza sahası dışında sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutunda Andre Onana topu uzaklaştırmayı başardı.

42' Aral Şimşir'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Ernest Muci yakın mesafeden istediği vuruşu yapamadı.

İKİNCİ YARI

54' Vaclav Cerny'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Dusan Vlahovic'in kafa vuruşunda Andre Onana topa hakim olmayı başardı.

71' Trabzonspor, Muhammed Salah'ın golü ile maçta farkı ikiye çıkardı. Franculino'nun ceza alanının solundan içeri çevirdiği pasını iyi takip eden Muhammed Salah, altıpas önünden gelişine yaptığı meşin yuvarlağı Alexander Nübel'in yanından ağlarla buluşturmayı başardı: 2-0.

82' Muhammed Salah'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Noah Saviolo'nun sol çaprazdan karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta açıyı iyi kapatan Alexander Nübel gole izin vermedi. Dönen topu önünde bulan Salah'ın yaptığı vuruşta Alexander Nübel bir kez daha gole izin vermiyor.


TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ SONUCU

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ
Trabzonspor - Beşiktaş maçının özetini izlemek için
TIKLAYIN
.

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
Başlıklar :TrabzonsporBeşiktaşTrendyol Süper Lig
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026