Hedef Portföy'den tasfiye sürecindeki fonlara ilişkin açıklama: Olağan tasfiye süreci başladı
Hedef Portföy, SPK kararıyla tasfiye sürecindeki fonların olağan tasfiye esaslarına alındığını duyurdu. Ziraat Bankası saklayıcılığında yürütülecek süreçte ödemeler, para piyasası fonlarından başlanarak yatırımcı sayısına göre kademeli olarak hesaplara aktarılacak.
Ara ödeme uygulamasından çıkarıldı
Yapılan bilgilendirmeye göre, ilgili fonlar 30.09.2026 tarihli ve 64/1775 sayılı kararla düzenlenen ara ödeme uygulamasından çıkarılarak, aynı tarihli 64/1770 sayılı kararda belirlenen olağan tasfiye esaslarına tabi tutuldu.
Tasfiye Ziraat Bankası tarafından yürütülecek
Tasfiye işlemlerinin, SPK tarafından yetkilendirilen portföy saklayıcısı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütüleceği ifade edildi. Tasfiye sıralamasında ise şu yol izlenecek:
Süreç, yatırımcı sayısı en yüksek fondan en düşük fona doğru ilerleyecek.
Ödemeler nasıl gerçekleşecek?
Fon portföylerinde bulunan varlıkların yatırımcı menfaati, piyasa derinliği ve likidite koşulları dikkate alınarak nakde dönüştürüleceği duyuruldu.
TEFAS işlemleri durdurulan fonlar
Tasfiye kapsamında bulunmayan ancak TEFAS işlemleri durdurulmuş olan fonlara ilişkin gelişmelerin SPK kararları doğrultusunda ayrıca duyurulacağı bildirildi. Tasfiye işlemlerinin tamamlanmasını takiben, tasfiye kapsamı dışında kalan fonların yeniden TEFAS'ta işlem görmeye başlamasının beklendiği vurgulandı.
Süreç kapsamındaki fon listesi
Açıklamada, tasfiye sürecine konu olan fon kodları şu şekilde sıralandı:
Hedef Portföy, sürecin yatırımcıların hak ve menfaatleri gözetilerek en kısa sürede tamamlanması için çalışıldığını belirterek tüm gelişme ve ödeme bilgilerinin resmi iletişim kanalları üzerinden paylaşılacağını ifade etti.