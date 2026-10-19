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Hedef Portföy'den tasfiye sürecindeki fonlara ilişkin açıklama: Olağan tasfiye süreci başladı

Hedef Portföy'den tasfiye sürecindeki fonlara ilişkin açıklama: Olağan tasfiye süreci başladı

16:54, 19/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Hedef Portföy'den tasfiye sürecindeki fonlara ilişkin açıklama: Olağan tasfiye süreci başladı
Hedef Portföy

Hedef Portföy, SPK kararıyla tasfiye sürecindeki fonların olağan tasfiye esaslarına alındığını duyurdu. Ziraat Bankası saklayıcılığında yürütülecek süreçte ödemeler, para piyasası fonlarından başlanarak yatırımcı sayısına göre kademeli olarak hesaplara aktarılacak.

Hedef Portföy
Yönetimi A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararları doğrultusunda tasfiye sürecinde bulunan fonlarına ilişkin kamuoyunu bilgilendiren yeni bir açıklama yayımladı.
Hedef Portföy tarafından yapılan açıklamada, SPK’nın 15.10.2026 tarihli ve 70/1821 sayılı kararı uyarınca tasfiyedeki fonların olağan tasfiye sürecine alınmasına karar verildiği ve söz konusu kararın 16.10.2026 tarihli SPK Bülteni’nde yayımlandığı belirtildi.

Ara ödeme uygulamasından çıkarıldı

Yapılan bilgilendirmeye göre, ilgili fonlar 30.09.2026 tarihli ve 64/1775 sayılı kararla düzenlenen ara ödeme uygulamasından çıkarılarak, aynı tarihli 64/1770 sayılı kararda belirlenen olağan tasfiye esaslarına tabi tutuldu.

Tasfiye Ziraat Bankası tarafından yürütülecek

Tasfiye işlemlerinin, SPK tarafından yetkilendirilen portföy saklayıcısı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütüleceği ifade edildi. Tasfiye sıralamasında ise şu yol izlenecek:

Tasfiye işlemlerine öncelikle para piyasası fonlarından başlanacak.

Süreç, yatırımcı sayısı en yüksek fondan en düşük fona doğru ilerleyecek.

Ödemeler nasıl gerçekleşecek?

Fon portföylerinde bulunan varlıkların yatırımcı menfaati, piyasa derinliği ve likidite koşulları dikkate alınarak nakde dönüştürüleceği duyuruldu.

Dağıtılabilir bakiye, katılma payı sahipliği oranında yatırımcıların mutabakatı yapılmış bireysel saklama hesaplarına aktarılacak. Ödeme tutarları ve takviminin ise fon bazında varlıkların nakde dönüşmesi ve hesapların kesinleşmesine göre belirleneceği kaydedildi.

TEFAS işlemleri durdurulan fonlar

Tasfiye kapsamında bulunmayan ancak TEFAS işlemleri durdurulmuş olan fonlara ilişkin gelişmelerin SPK kararları doğrultusunda ayrıca duyurulacağı bildirildi. Tasfiye işlemlerinin tamamlanmasını takiben, tasfiye kapsamı dışında kalan fonların yeniden TEFAS'ta işlem görmeye başlamasının beklendiği vurgulandı.

Süreç kapsamındaki fon listesi

Açıklamada, tasfiye sürecine konu olan fon kodları şu şekilde sıralandı:

HLR, HEH, HAT, HKM, HIM, HPL, HDH, HBV, HDA, HVA, HMK, HGH, HGJ, HPI, HFI, HPP, HİN, HKP, KSA, HPF, HMV, FNT, NFK, HYV, HPH, HKJ, HVB, HVC, DUH, HDK, HPZ

Hedef Portföy, sürecin yatırımcıların hak ve menfaatleri gözetilerek en kısa sürede tamamlanması için çalışıldığını belirterek tüm gelişme ve ödeme bilgilerinin resmi iletişim kanalları üzerinden paylaşılacağını ifade etti.


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Başlıklar :hedef portföyspktasfiye sürecifon
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