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Bakan Bayraktar’dan heyecanlandıran ‘Gabar’ açıklaması: Yeni bir müjde vereceğiz

Bakan Bayraktar’dan heyecanlandıran ‘Gabar’ açıklaması: Yeni bir müjde vereceğiz

13:34, 19/10/2026, Pazartesi
IHA
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Bakan Bayraktar’dan heyecanlandıran ‘Gabar’ açıklaması: Yeni bir müjde vereceğiz
Türkiye’nin yerli petrol üretimini artırma hedefinde öne çıkan Gabar’da mevcut kuyulardan üretimin sürdürülmesinin yanı sıra yeni rezervlerin tespit edilmesine yönelik çalışmalar da devam ediyor.

Şırnak Gabar’da petrol arama çalışmalarında gözler batı bölgesine çevrildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın "Önemli rezervler keşfetmek üzereyiz" açıklaması, bölgede yeni bir petrol müjdesi beklentisini artırdı. Kesin rezerv miktarı ise teknik doğrulamanın ardından açıklanması bekleniyor.

Türkiye’nin enerji haritasında önemli bir yer edinen Şırnak Gabar Dağında petrol arama ve üretim faaliyetleri yeni bir aşamaya taşınırken, bölgeden gelebilecek yeni keşif haberi heyecan oluşturdu.

Günlük petrol üretiminin 84 bin varile ulaştığını açıklayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar’ın batısında önemli rezervlerin keşfedilmek üzere olduğunu bildirdi. Üretimin 100 bin varilin üzerine çıkarılabileceğini belirten Bayraktar’ın açıklamaları, gözleri bir kez daha Şırnak’ın yer altı kaynaklarına çevirdi. Türkiye’nin yerli petrol üretimini artırma hedefinde öne çıkan Gabar’da mevcut kuyulardan üretimin sürdürülmesinin yanı sıra yeni rezervlerin tespit edilmesine yönelik çalışmalar da devam ediyor.

Gabar’da 84 bin varili aşan üretim, yeni hedef 100 binin üzeri

Gabar’da günlük petrol üretiminin 84 bin varile ulaştığını belirten Bayraktar, mevcut rezervlerin ekonomiye kazandırılması ve üretim kapasitesinin daha ileri seviyelere taşınması için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Bölgenin üretim potansiyeline dikkat çeken Bayraktar, "Gabar’da şu anda günlük 84 bin varil üretime ulaştık. Gabar’da mevcut rezervi üretip arttırmaya çalışıyoruz. Gabar’ı 100 bin varilin üzerine götürebilecek bir potansiyeli görüyoruz orada" ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar tarafından yapılan bu açıklama, Gabar’daki petrol faaliyetlerinin yalnızca mevcut üretimi korumaya değil, yeni kaynaklarla üretim kapasitesini büyütmeye de odaklandığını ortaya koydu. Günlük üretimin 100 bin varilin üzerine çıkarılması ise bölgedeki çalışmaların önümüzdeki dönemdeki temel hedeflerinden biri olarak öne çıktı.

Asıl heyecan Gabar’ın batısından geldi

Gabar’a ilişkin açıklamalarda en dikkat çekici gelişme, bölgenin batısında yürütülen arama çalışmalarına ilişkin oldu. Bakan Bayraktar, bu alanda önemli petrol rezervlerinin keşfedilmek üzere olduğunu belirterek çalışmaların olumlu ilerlediğini açıkladı. Bakan Bayraktar, "Şu anda Gabar’ın batısında önemli rezervler keşfetmek üzereyiz. Tam rezerv rakamlarını arkadaşlarımız teyit etmeden açıklamıyoruz ama şu anda işler çok olumlu yönde seyrediyor. Gabar’dan inşallah milletimize yeni bir müjde vereceğiz" dedi.

Bakan Bayraktar’ın açıklaması, yeni rezerv beklentisini gündeme taşırken, keşfin büyüklüğü konusunda henüz kesinleşmiş bir rakam bulunmadığı da ortaya konuldu. Rezerv miktarının teknik inceleme ve doğrulama sürecinin ardından netleşmesi bekleniyor.

Yeni keşif, üretim dengesini değiştirebilir

Petrol arama çalışmalarında yeni rezervlerin tespit edilmesi, yalnızca yer altındaki kaynağın belirlenmesi anlamına gelmiyor. Bir rezervin üretime kazandırılması için sondaj sonuçlarının değerlendirilmesi, miktarının ve üretilebilirliğinin doğrulanması, ardından gerekli saha ve üretim planlamasının yapılması gerekiyor. Gabar’ın batısında yürütülen çalışmaların olumlu sonuçlanması halinde, bölgede mevcut üretime ilave katkı sağlayabilecek yeni alanların gündeme gelmesi mümkün olabilecek. Ancak bunun üretim miktarına ve takvimine nasıl yansıyacağı, açıklanacak teknik sonuçlarla netlik kazanacak.

Şırnak’ın enerjideki ağırlığı gündemde

Gabar’da ulaşılan günlük 84 bin varillik üretim seviyesi, Şırnak’ın Türkiye’nin yerli petrol üretimindeki konumunu öne çıkarıyor. Mevcut üretimin 100 bin varilin üzerine çıkarılması potansiyeli ile batı bölgesindeki yeni rezerv arayışları, kentte enerji alanındaki gelişmeleri yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı. Bölgedeki petrol faaliyetlerinin büyümesi, üretim kapasitesinin yanı sıra arama, sondaj ve saha operasyonlarının önemini de artırıyor. Yeni rezervlerin doğrulanması ve üretime kazandırılması durumunda Gabar’ın Türkiye’nin yerli petrol arzına katkısının daha da güçlenmesi bekleniyor. Gabar’da mevcut üretimin artırılması hedefiyle yeni rezerv arayışının aynı anda sürmesi, önümüzdeki dönemde yapılacak açıklamaları daha da önemli hale getirdi. Bakan Bayraktar’ın yeni müjdeye ilişkin sözleri dikkat çekerken, kamuoyunun yanıtını beklediği temel sorular ise rezervin büyüklüğü, üretilebilir miktarı ve olası üretime geçiş takvimi oldu.


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Başlıklar :GabarPetrolTürkiye
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