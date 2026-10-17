Araç sahiplerine müjde: Akaryakıta bir indirim daha geliyor
Brent petrol fiyatlarındaki geri çekilme akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatının 104 dolara gerilemesiyle birlikte, salı gününden itibaren benzin grubunda yeni bir indirim yapılması bekleniyor. İşte detaylar.
Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor.
Brent petrolün 104 dolar seviyelerine kadar çekilmesi, sürücülerin yüzünü güldürecek yeni bir indirim beklentisi oluşturdu.
SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN BENZİNE 4,30 TL İNDİRİM
20 Ekim Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda litre başına 4,30 lira indirim yapılması öngörülüyor.
Salı günü ilk saatlerden itibaren pompaya yansıyacak indirimle birlikte araç sahipleri depolarını çok daha uygun fiyatlara doldurabilecek.
4,30 TL'lik indirimin tabelaya yansımasıyla birlikte benzinin litre fiyatının şehirlerde şu seviyelere gerilemesi tahmin ediliyor:
İstanbul: 79,60 TL
Ankara: 80,60 TL
İzmir: 80,80 TL
Doğu İlleri: 82,20 TL