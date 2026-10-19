Akaryakıtta dev indirim geliyor: Depoyu doldurmak için gece yarısını bekleyin

Borsa haftaya yükselişle başladı: İşte en çok kazandıran sektörler

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,89 değer kaybederek 11.721,72 puandan tamamladı. Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 23,96 puan ve yüzde 0,20 artarak 11.745,68 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi yüzde 0,21 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,91 ile sigorta, en çok gerileyen yüzde 5,69 ile finansal kiralama faktoring oldu.