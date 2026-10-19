Akaryakıtta dev indirim geliyor: Depoyu doldurmak için gece yarısını bekleyin
Brent petroldeki geri çekilme akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Gece yarısından itibaren geçerli olacak 4,30 TL'lik indirimin ardından il il yeni benzin fiyatları belli oldu.
Brent petrolün varil fiyatının 104 dolara gerilemesi, akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisini beraberinde getirdi.
Benzinde indirim beklentisi
Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının gerilemesi, yurt içindeki akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Brent petrolün 104 dolar seviyesine düşmesinin ardından benzin fiyatlarında yeni bir indirim gündeme geldi. Beklenen indirimin 20 Ekim Salı günü itibarıyla pompaya yansıması öngörülüyor.
İndirim sonrası fiyatlar ne olacak?
Gözler petrol piyasalarında
Uluslararası piyasalarda Brent petrol fiyatındaki gerileme, akaryakıt fiyatlarına yönelik beklentileri değiştirdi. Petrol fiyatlarında yaşanacak yeni hareketlerin önümüzdeki günlerde pompa fiyatlarına da yansıması bekleniyor.