Dünyanın bilinen en yaşlı canlı ağacı görüntülendi

ABD-İsrail ortaklığı seçim sahnesinde: Trump’tan Netanyahu’ya açık destek
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’de 27 Ekim’de yapılacak seçimler öncesinde Başbakan Binyamin Netanyahu’ya tam destek verdi. Netanyahu’yu İran’a karşı mücadelede ABD’nin “büyük barış ortağı” olarak nitelendiren Trump, İsrail’in farklı bir lider seçmesi halinde ABD’nin İran’a yönelik süreci kendisinin yürütmek zorunda kalabileceğini söyledi. Trump’ın açıklamaları, Washington yönetiminin İsrail’deki siyasi tercihe doğrudan müdahil olması ve ABD-İsrail ortaklığının İran’a yönelik tehditlerle birlikte öne çıkarılması açısından dikkat çekti.