Netanyahu'dan aşırı sağcı Ben-Gvir'e 'üst düzey koltuk' vaadi

İsrail saldırısında 7 çocuğunu aynı anda kaybetti: Filistinli anne yaşadığı tarifsiz acıyı anlattı

Gazze'de düzenlenen İsrail saldırılarında 7 çocuğunu ve tüm geniş ailesini kaybederek hayatta tek başına kalan Filistinli anne Saide Avde, yaşadığı tarifsiz acıyı paylaştı. "Anne kelimesini o kadar özledim ki... Artık kimse bana anne demiyor" sözleriyle yürekleri dağlayan Avde, evlatlarının cenazesine ulaşabildiği için kendisini "şanslı" saydığını ifade etti.