Netanyahu seçim öncesi yeni doktrinini açıkladı: Planımız İran rejiminin çöküşünü sağlamak

İsrail Başbakanlık Ofisi, Binyamin Netanyahu'nun yeni güvenlik doktrini açıkladığını duyurdu. İran'ın ‘nükleer amaçlarının’ İsrail için en büyük tehditler arasında yer aldığını belirten Netanyahu, ‘İran rejiminin devrilmesinin’ temel hedefleri olduğunu söyledi. Netanyahu, “Planımız, rejimin çöküşünü sağlamak için çok kapsamlı ve kararlı bir plan. Tüm güvenlik kurumlarına verdiğim talimat bu” dedi.

Netanyahu, Gazze konusunda ise Hamas'ın silahsızlandırılmaması durumunda bölgenin yeniden imarına izin vermeyeceğini öne sürdü. Lübnan'da da Hizbullah'ı Beyrut yönetiminin silahsızlandırması gerektiğini kaydeden Netanyahu, “Aksi takdirde ‘Gazze ve Lübnan'da işi kendimiz yapacağız” diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresi dolana kadar sınırlı zamanları olduğunu dile getiren Netanyahu, “İki yıl sonra, Washington'da İsrail’e karşı düşmanca tutum sergileyen bir başkan iktidara gelebilir. Bu iki yıl boyunca elimizden gelen her şeyi yapmalıyız” açıklamasında bulundu.