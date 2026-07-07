Ticaret Bakanlığı'ndan ambalajlı suya zam yapanlara denetim: Haksız fiyat artışına yaptırım uygulanacak
Türkiye genelindeuygulanmaya başlanan DOA, ambalajlı su ve maden suyu fiyatlarında artışa neden oldu. Yeni sistem kapsamında tüketicilere iade edilen her şişe için 1 TL geri ödeme yapılırken, bazı üretici ve perakende firmaları ürün fiyatlarını yükseltti. Ticaret Bakanlığı, başta ambalajlı su olmak üzere içecek sektöründe denetim süreci başlattı.
Türkiye genelinde 1 Temmuz 2026 itibarıyla uygulanmaya başlanan Depozito Yönetim Sistemi (DOA), ambalajlı su ve maden suyu fiyatlarına yansıdı.
Geri dönüşüm amacıyla hayata geçirilen sistemde, iade edilen her şişe için 1 lira ödeme yapılırken vatandaşların uygulamaya ilgisi yoğun oldu. Market raflarındaki fiyat artışlarına bir yenisi daha eklendi. Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte ambalajlı su ve maden suyu fiyatları önemli oranda yükseldi.
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Ambalajlı su başta olmak üzere, içecek ürünlerinde üretici, tedarikçi ve perakende satış noktalarına yönelik denetimler başlatılmıştır. Maliyet artışını aşarak tüketiciyi mağdur eden her türlü fiyat artışı, haksız fiyat kapsamında değerlendirilecek ve gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla uygulanacaktır." denildi.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.