Hafize Gaye Erkan finans devi Fairfax Financial’ın başkanı oldu

Türkiye’nin ilk kadın Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Kanada merkezli finans devi Fairfax Financial Holdings’in bankacılık ve fintech biriminde başkanlık görevine getirildi. Şirketin resmi internet sitesine göre, Erkan artık Fairfax Banking & Fintech biriminin yönetiminden sorumlu olacak.

ABD’de Goldman Sachs, First Republic Bank ve Tiffany & Co gibi şirketlerde CEO’luk, başkanlık; Princeton Üniversitesinde mühendislik yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunan Erkan, Türkiye’ye gelmeden önce Marsh McLennan’ın yönetim kurulu üyesiydi. 9 Haziran 2023’te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanlığı görevine getirilen Erkan, Ekim 2025 ayında kendi isteği ile Merkez'den ayrılmıştı.

“Kanada’nın Buffett’ı” olarak bilinen Hindistan kökenli milyarder Prem Watsa tarafından 1985 yılında kurulan Toronto merkezli Fairfax Financial Holdings Limited, ilk yıllarında mülk, kaza sigortası ve reasürans alanında faaliyet gösteriyordu. Zamanla tüketici hizmetleri, perakende, lojistik, tarım, otelcilik ve bankacılık sektörlerini kapsayan, çok kıtalı küresel bir holding haline geldi. Şirketin varlıkları 108 milyar dolar, geçen yılki cirosu 34 milyar dolar ve net karı yaklaşık 5 milyar dolar olarak kaydedildi. Küresel ölçekte 60 binden fazla çalışanı bulunan Fairfax, dünyanın en iyi 20 mülk ve kaza sigortacısından biri olarak gösteriliyor. Hisseleri Toronto Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören şirketin iştirakleri arasında Odyssey Group, Brit Insurance, Recipe Unlimited, Sleep Country Canada ve Bauer Hockey bulunuyor.





Sigorta faaliyetlerinin yanı sıra Fairfax, Grivalia Hotels, Thomas Cook India, Eurobank Ergasias, Poseidon, Under Armour ve Blackberry gibi uluslararası şirketlerde yatırımlara sahip. Çinli Alltrust Insurance ve Kuveytli Gulf Insurance gibi şirketlerde de hissedar olan Fairfax, geçmişte Toys "R" Us’ın Kanada bölümünü 300 milyon dolara satın almış ve 2021’de Putnam’a satmıştı. Geçtiğimiz hafta ise Hindistan’ın önde gelen finans kuruluşlarından IDBI Bank’ın yüzde 61 hissesini 13 milyar dolara satın alarak Hindistan tarihindeki en büyük finans yatırımlarından birine imza attı.



