Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bugün hangi maçlar oynanacak, kimin maçı var? 13 Mart Cuma maç programı

Bugün hangi maçlar oynanacak, kimin maçı var? 13 Mart Cuma maç programı

11:5713/03/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Futbolseverleri bugün yine yoğun ve heyecan dolu bir fikstür bekliyor. Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük’ü ağırlarken, Antalyaspor evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. İspanya La Liga’da Alaves ile Villarreal kozlarını paylaşırken, Fransa Ligue 1’de Marsilya - Auxerre sahaya çıkacak. Ayrıca İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Azerbaycan Ligi’nde kritik maçlar oynanacak. Peki bugün hangi maçlar var, hangi karşılaşmalar ekranlara gelecek? 13 Mart Cuma maç programı futbol tutkunlarını bekliyor. 

Futbolseverleri bugün yine dopdolu bir fikstür bekliyor. Trendyol Süper Lig’de heyecan sürerken, Avrupa’da kritik karşılaşmalar sahne alacak. İspanya La Liga’da Alaves - Villarreal mücadeleleri oynanacak, Almanya Bundesliga da ise zorlu karşılaşmaları futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. Ayrıca İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1’de haftanın dikkat çeken maçları futbol gündemini belirleyecek. İşte 13 Mart Cuma günü oynanacak karşılaşmalar.

Bugün kimin maçı var?

17:30 Araz - Karvan Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

19:30 Sumqayıt - Shamakhi Azerbaycan Premier Ligi Idman TV

20:00 Antalyaspor - Gaziantep FK Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

20:00 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

20:30 Greuther Fürth - Elversberg Almanya Bundesliga 2 S Sport Plus

20:30 Magdeburg - Darmstadt 98 Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2

22:00 Al Qadsiah - Al Ahli Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus

22:30 Monchengladbach - St.Pauli Almanya Bundesliga S Sport Plus

22:45 Torino - Parma İtalya Serie A S Sport Plus

22:45 Marsilya - Auxerre Fransa Ligue 1 Bein Sports 3

23:00 Alaves - Villarreal İspanya La Liga S Sport Plus

#bugünkü maçlar
#Fenerbahçe
#İspanya La Liga
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB 903 personel alımı sonuç sorgulama ekranı! MEB personel alımı sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?