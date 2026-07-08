Akaryakıtta tabelalar güncellendi: İşte son rakamlar
09:03, 08/07/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 09:04, 08/07/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Motorin fiyatlarına gece yarısından itibaren litre başına 1 lira 31 kuruş zam geldi. Zamla birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt istasyonlarındaki fiyatlar güncellenirken, yeni tarifeler pompaya yansıdı.
Akaryakıtta ÖTV kaynaklı fiyat değişikliği yaşandı. Motorine dün gece yarısı zam geldi.
Artışın ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt tabelaları değişti, yeni fiyatlar pompaya yansıdı.
Motorine 1 lira 31 kuruşluk zam yapıldı.
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 62,85 TL
Motorin: 66,02 TL
LPG: 31,19 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 62,66 TL
Motorin: 65,83 TL
LPG: 30,59 TL
Ankara
Benzin: 63,80 TL
Motorin: 67,09 TL
LPG: 31,19 TL
İzmir
Benzin: 64.04 TL
Motorin: 67.36 TL
LPG: 30,99 TL
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