Akaryakıt fiyatlarında tabela yeniden değişti: Bugün itibariyle pompaya yansıdı! 8 Temmuz motorin ve benzin ne kadar oldu?

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 76 kuruş zam geldi. Motorine dün de 1 lira 33 kuruşluk zam yansıtılmıştı. İşte 8 Temmuz 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları.