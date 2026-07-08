Dolar düşer mi yükselir mi? Yeni beklentiler açıklandı
Döviz piyasası ABD'den gelen verilerle yeniden şekillenirken Dünyanın en büyük yatırım bankalarından Goldman Sachs, euro ve doların seyrine ilişkin yeni tahminlerini paylaştı. Beklentiler tamamen değişti. İşte detaylar.
Döviz piyasalarında son dönemde yaşanan hareketlilik, uluslararası yatırım bankalarının kur beklentilerini de yeniden şekillendirdi. Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs, euro ve dolar kuruna ilişkin tahminlerini güncellerken piyasaların yönüne dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Bankanın yeni projeksiyonları, küresel ekonomik belirsizlikler, merkez bankalarının faiz politikaları ve döviz talebindeki değişimin kur tahminleri üzerindeki etkisini bir kez daha ortaya koydu.
Küresel dev, euro/dolar paritesine ilişkin beklentilerini aşağı yönlü revize ederken, daha önce euro için öngördüğü güçlü yükseliş senaryosundan vazgeçti. Doların ise önümüzdeki dönemde daha dirençli kalabileceğini değerlendirdi.
Daha önce euronun dolar karşısında daha fazla değer kazanacağını öngören Goldman Sachs'a göre yükseliş beklentisi önemli ölçüde zayıfladı. Bankanın yeni tahminine göre euro/dolar paritesinin üç ay içinde 1,14 seviyesine ulaşması, altı ve on iki aylık dönemde ise 1,12 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Banka daha önce aynı dönemler için 1,18 ve 1,20 seviyelerini öngörüyordu.
Raporda döviz piyasalarının yeni bir döneme girdiği belirtilirken, "bölünmüş dolar ortamı" olarak tanımlanan görünümün öne çıktığı ifade edildi. Goldman Sachs'a göre ABD dolarının geniş çaplı ve kalıcı şekilde değer kaybedeceği yönündeki beklentiler de artık önceki kadar güçlü değil. Banka, ABD varlıklarına yönelik yatırım talebinin güçlü kalmasının ve yapay zeka yatırımlarının ekonomik büyümeyi desteklemesinin dolara avantaj sağladığını belirtti. Bu nedenle dolarda kısa vadede değer kaybı yaşama ihtimalinin düşük olduğu değerlendirmesi yapıldı.
Goldman Sachs, ABD ile diğer ekonomiler arasındaki faiz farkının da bir miktar daralmasını bekliyor. Ancak bu daralma euronun dolar karşısında yeniden güçlenmesi için yeterli olmayacak. Banka, ABD ekonomisinin dirençli kalması ve faiz beklentilerinde sert bir değişim yaşanmaması halinde doların önümüzdeki dönemde daha güçlü bir performans sergileyebileceğini öngörmekte. Raporda ayrıca yatırımcıların dolar dışındaki para birimlerine yönelme eğiliminin zayıfladığına dikkat çekildi. Bankaya göre ABD doları, özellikle düşük getirili para birimlerine karşı güçlü görünümünü korurken, küresel piyasalardaki belirsizlikler de dolara olan talebi desteklemeye devam ediyor.
Goldman Sachs'ın doların güçlü kalacağı yönündeki beklentisi, küresel yatırımcıların son dönemde attığı adımlarla da örtüşüyor. AllianceBernstein ve Invesco gibi büyük varlık yönetim şirketleri, gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelik yatırımlarında dolar bağımlılığını azaltırken, Morgan Stanley ise yatırımcılara doların yanı sıra euro ve Japon yenini de içeren daha geniş bir döviz sepetiyle pozisyon almalarını öneriyor. HSBC'nin 101 kurumsal yatırımcıyla yaptığı ankette ise gelişmekte olan piyasalar için en büyük riskin artık jeopolitik gelişmeler değil, ABD dolarındaki güçlenme olduğu belirtildi.
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