Orzax borsada işleme başladı: Orzaks İlaç hisseleri yatırımcılardan tam not aldı
Borsa İstanbul’da gong Orzax için çaldı. Pay başına 69 TL fiyattan halka arz edilen şirket, Yıldız Pazar'da ORZAX koduyla işlemlere başlar başlamaz tavan fiyata ulaştı. Seans açılışının hemen ardından yüzde 10 değer kazanan ORZAX payları, 75,90 TL tavan fiyatına yükselerek güçlü bir talep grafiği çizdi.
Takviye edici gıda sektörünün lider markalarından Orzaks İlaç, Borsa İstanbul’daki ilk işlem gününe yatırımcıların yoğun ilgisiyle ve güçlü bir başlangıçla adım attı. Pay başına 69 TL fiyattan halka arz edilen şirket, Yıldız Pazar'da ORZAX koduyla işlemlere başlar başlamaz tavan fiyata ulaştı.
Orzax hisseleri ne kadar?
Halka arz sürecini başarıyla tamamlayan Orzaks İlaç hisseleri, borsadaki ilk gününde yatırımcılardan tam not aldı. Seans açılışının hemen ardından yüzde 10 değer kazanan ORZAX payları, 75,90 TL tavan fiyatına yükselerek güçlü bir talep grafiği çizdi.
Şirketin borsaya adım atmasının ardından önemli değerlendirmelerde bulunan Orzaks İlaç Üst Yöneticisi (CEO) Alimoğlu, halka arzdan elde edilen fonun şirketin gelecek vizyonu için büyük bir itici güç olacağını belirtti. Bugüne kadar yatırımlarını büyük oranda özkaynaklarla yürüttüklerini hatırlatan Alimoğlu, yeni kaynağın bu projeleri daha güvenli ve güçlü bir şekilde sürdürmelerini sağlayacağını vurguladı.
CEO Alimoğlu, şirketin 2028 yılı stratejik hedeflerini ise şu maddelerle özetledi:
Yıllık %20 Üzeri Büyüme: 2028 yılına kadar kutu bazında yıllık ortalama yüzde 20’nin üzerinde istikrarlı bir büyüme performansı hedefleniyor.
Ar-Ge'ye Kesintisiz Yatırım: Şirketin inovasyon ve ürün geliştirme kabiliyetlerini artırmak adına Ar-Ge yatırımları hız kesmeden devam edecek.
İhracatta %12 Pay Hedefi: Aynı dönem içinde ihracat gelirlerinin, toplam şirket gelirleri içindeki payının yüzde 12’nin üzerine çıkarılması amaçlanıyor.
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