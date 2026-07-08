Trump'ın Türkiye kararı katil Netanyahu'yu panikletti: 'Bizi yok edecekler'
12:24, 08/07/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 12:24, 08/07/2026, Çarşamba
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Trump'ın F-35 kararı Netanyahu'yı korkutuyor.
Terör devleti İsrail'in eli kanlı Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye'nin F-35 programına yeniden dönüş ihtimali güçlenirken ABD basınına art arda verdiği röportajlarla bu konudaki rahatsızlığını dile getirmeye devam ediyor.
Katil Netanyahu, Fox News ve CNN'in ardından Newsmax'e verdiği röportajda da
Türkiye'nin F-35 programınadönüşünün yanlış bir karar olacağı iddiasına Amerikan kamuoyunu ikna etmeye çalıştı.
Kanal kanal geziyor
Türkiye'nin F-35 programına dönme ihtimalinin artmasına karşı panikleyen eli kanlı katil, Newsmax röportajında da Fox News ve CNN'e verdiği röportajlardaki söylemlerine benzer ifadeler kullandı.
Netanyahu, Türkiye'ye F-35 sağlanmasına ilişkin endişesini
"Bunun bir hata olduğunu düşünüyorum."sözleriyle ifade etti.
'Bölgeyi bozacak'
Türkiye'nin Yunanistan'ı tehdit ettiğini ve İsrail'in yok edilmesi gerektiğini savunduğunu ileri süren Netanyahu,
"(Türkiye'nin) F-35 gibi silahlara sahip olması, bence bölgenin istikrarını büyük ölçüde bozacaktır." iddiasında bulundu.
Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkisinin iyi olduğunu öne sürerek Türkiye'nin F-35 programına dönüşü konusunun
"iki arkadaş arasındaki fikir ayrılığı"gibi olduğunu savundu.
Tel Aviv endişeli
Ankara'da 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne işaret eden açıklamaları, Tel Aviv yönetimi tarafından endişeyle karşılanmıştı.
Netanyahu, ABD basınına verdiği röportajlarla bu endişesini dile getirirken Dışişleri Bakanı Gideon Saar da buna açıkça karşı olduklarını ve bölgede ABD'nin İsrail'in "niteliksel askeri üstünlüğünü" koruması gerektiğini savunmuştu.
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