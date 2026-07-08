Suriye Cumhurbaşkanı Şara Ankara'ya geldi
, ÇarşambaG: Güncelleme: 11:35, 08/07/2026, Çarşamba11:33, 08/07/2026
Yeni Şafak
Ahmed Şara
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, temaslarda bulunmak üzere başkent Ankara'ya geldi. Şara'yı Ticaret Bakanı Ömer Bolat Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.
Suriye Cumhurbaşkanı
Ahmed Şara, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya ulaştı.
Bakan Bolat karşıladı
Şara'nın uçağı Esenboğa Havalimanı'na indi. Cumhurbaşkanı Şara'yı havalimanında Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve yetkililer karşıladı.
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