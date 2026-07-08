Suriye Cumhurbaşkanı Şara Ankara'ya geldi

40 yıldır Mekke'de mahsur kalmıştı: Sivaslı Ali amca için diplomatik adımlar atıldı

Kırk yıl önce umre vazifesini yerine getirmek amacıyla Suudi Arabistan’ın Mekke şehrine giden ve karşılaştığı hukuki bir engel nedeniyle memleketine dönemeyen 77 yaşındaki Ali Baybaş’ın vatan hasreti nihayet son buluyor. İlerleyen yaşına bağlı sağlık sorunlarıyla da mücadele eden Sivaslı Baybaş’ın yıllar süren sessiz bekleyişi, hac farizası için bölgede bulunan duyarlı bir Türk vatandaşının durumu fark etmesiyle ülke gündemine taşınmıştı. Suudi Arabistan’da 40 yıldır mahsur kalan Ali Baybaş için diplomatik adımlar atıldı.