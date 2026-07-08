Osmaniye CHP il binasında çilingirli devir: Gerginlik çıktı pankartlar indirildi

Bin kilometreyi bir günde uçtu: Osmaniyeli şampiyon güvercin Akdeniz’in kralı oldu

Osmaniye Amanos Posta Güvercini Sevenler Derneği’nin 2026 yılı son yarışı olan Kars etabında, yaklaşık bin kilometrelik mesafeyi bir günde kateden Yunus Akdağ’a ait posta güvercini birinci olarak Akdeniz Bölgesi şampiyonu oldu.