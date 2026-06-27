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Pasta ve kremalı tatlı kabusu: 53 kişi hastaneye başvurdu

Pasta ve kremalı tatlı kabusu: 53 kişi hastaneye başvurdu

00:2327/06/2026, Cumartesi
DHA
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Pasta ve tatlıdan zehirlenen 53 kişi hastanelere başvurdu.
Pasta ve tatlıdan zehirlenen 53 kişi hastanelere başvurdu.

Osmaniye'de bir işletmeden satın alınan pasta ve kremalı tatlıları tükettikten sonra rahatsızlanan 53 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu. Olayın ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri iş yeri ve imalathaneden numune alırken, adli ve idari soruşturma başlatıldı. Tedavi altına alınan 53 kişiden 25'i taburcu edilirken, 28 kişinin tedavisi sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Osmaniye’de bir işletmeden satın alınan pasta ve kremalı tatlıların tüketilmesinin ardından 53 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu. Osmaniye Valiliği, olayla ilgili adli ve idari sürecin başlatıldığını, hayati tehlikesi bulunan kimsenin olmadığını açıkladı.

Olayın failleri pasta ve kremalı tatlı ürünleri

Osmaniye'de bir işletmeden satın aldıkları pasta ve kremalı tatlıları tükettikten sonra rahatsızlanan 53 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu. Osmaniye Valiliği konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Kentte faaliyet gösteren bir işletmenin şubelerinden temin edilen pasta ve kremalı tatlı ürünlerinin tüketilmesinin ardından bazı vatandaşların rahatsızlanması üzerine ilgili kurumlarca derhal inceleme başlatıldığının bildirildiği açıklamada, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince iş yerleri ile imalathaneden gerekli numunelerin alınarak yetkili laboratuvara gönderildiği, olayla ilgili adli ve idari sürecin sürdüğü belirtildi.

28 kişinin tedavisi devam ediyor

Öte yandan, hastanelere başvuran 53 kişiden 25’inin tedavilerinin ardından taburcu edildiği, 28 kişinin ise sağlık kuruluşlarında tedavisinin sürdüğü aktarıldı. Açıklamada, soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 2 şüphelinin, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

"Süreç bütün yönleriyle takip ediliyor"

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği, kamu hizmetinin en temel mesuliyetidir. İlimizde bir işletmeden kaynaklı yaşanan gıda zehirlenmesi şüphesine ilişkin süreç, ilgili kurumlarımızın eşgüdümünde bütün yönleriyle takip edilmekte olup, hayati tehlikesi olan vatandaşımız bulunmamaktadır. Olaydan etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.



#Osmaniye
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