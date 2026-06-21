50 milyon TL'lik vurgun: Telefon dolandırıcılığı operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Osmaniye merkezli 3 ildeki operasyonda, telefon dolandırıcılarına açık hat temin edip 50 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri belirlenerek gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin kimlik bilgilerini kullanarak kendilerine GSM hattı çıkaran şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Hatları telefon dolandırıcılığında kullandıkları öne sürülen 9 zanlı, Osmaniye, Adana ve Mersin'de belirlenen adreslere yapılan operasyonda yakalandı.
Adreslerde 8 SIM kart, 8 cep telefonu, 7 taşınabilir bellek, 2 dizüstü bilgisayar ile GSM hatları ve kişisel verilere ilişkin kayıtların bulunduğu 3 defter ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 4 zanlı ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.