Emekli öğretmeni dakikalar içinde 100 milyon TL dolandırdılar: Tuzağa böyle düştü

Konya'da kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcıların ağına düşen 72 yaşındaki emekli öğretmen, evini, arsasını ve tüm paralarını dolandırıcılara kaptırdı. Yaklaşık 100 milyon TL’lik dolandırıcılık davasında Konya Bölge Adliye Mahkemesi, emekli öğretmen Bekir Çetin’in 8 yıldır sürdürdüğü hukuk mücadelesine ilişkin kararını açıkladı. Akşehir’de kendilerini polis olarak tanıtan kişilerin mağdur ettiği Çetin’in davasında iki sanığın beraati onanırken, bir sanığın cezası 3 yıl 4 aya indirildi, diğer sanığın cezası ise 11 yıl 3 aya çıkarıldı.
Yaklaşık 100 milyon TL’lik dolandırıcılık davasında istinaf mahkemesi, iki sanık hakkındaki beraat kararını onadı. Bir sanığın cezası etkin pişmanlık kapsamında indirilirken diğer sanığın hapis cezası 11 yıl 3 aya çıkarıldı.
İstinaf iki beraat kararını onadı
Yaklaşık 100 milyon TL’lik dolandırıcılık davasında Konya Bölge Adliye Mahkemesi 8’inci Ceza Dairesi, emekli öğretmen Bekir Çetin’in 2018 yılında Akşehir’de dolandırıldığı olaya ilişkin dört sanık hakkındaki kararını açıkladı.
Mahkeme, iki sanığın beraatini onadı. Bir sanığın cezasını etkin pişmanlık hükümleri kapsamında düşüren mahkeme, diğer sanığın cezasını ise suçu birden fazla kişiyle işlediği gerekçesiyle artırdı.
Kendilerini polis olarak tanıttılar
Konya’nın Akşehir ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki emekli öğretmen Bekir Çetin, 2018 yılında kendilerini polis olarak tanıtan kişilerin yönlendirmesiyle yaklaşık 100 milyon TL değerindeki mal varlığı ve parasını teslim etti.
Şüpheliler, Çetin’e kimliğinin teröristlerin üzerinde ele geçirildiğini, can ve mal güvenliğinin tehlikede olduğunu söyledi. Çetin; arsa ve evlerinin yanı sıra banka birikimlerini ve kredi çekerek temin ettiği parayı, kendisine bildirilen noktalara bıraktı.
Dolandırıldığını anlayan Çetin, savcılığa giderek şikâyetçi oldu.
Dört sanık hakkında dava açıldı
Soruşturma kapsamında Burhan Ç. (47), Ferhan S. (35), Mesut T. (43) ve Süleyman O. (45) gözaltına alındı.
Dört sanık hakkında, “Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.
Akşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada:
Mesut T. ve Süleyman O. hakkında beraat kararı verildi.
Burhan Ç. 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ferhan S.’ye 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
Bekir Çetin’in avukatlarının karara itiraz etmesi üzerine dosya, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 8’inci Ceza Dairesine taşındı. Daire, yerel mahkemenin kararını bozarak sanıkların yeniden yargılanmasına karar verdi.
Bir sanığın cezası indirildi, diğerinin artırıldı
Konya Bölge Adliye Mahkemesi 8’inci Ceza Dairesinde görülen duruşmada Mesut T. ve Süleyman O. hakkındaki beraat kararları onandı.
Yerel mahkeme tarafından 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Burhan Ç.’nin, hesabına gelen 13 bin TL’yi geri verdiği belirtildi. Mahkeme, etkin pişmanlık hükümlerini uygulayarak sanığın cezasını 3 yıl 4 aya indirdi.
Daha önce 8 yıl 9 ay hapis cezası verilen Ferhan S.’nin cezası ise suçun birden fazla kişiyle işlendiği gerekçesiyle 11 yıl 3 aya çıkarıldı.
'Arsam ve evim elimden gitmiş oldu'
Dolandırıcıların ağına düşen Bekir Çetin, "Mahkemede suç delilleri belli olmasına rağmen esas sanıklar hakkında beraat kararı verildi. Ben yeniden adaletin tecelli etmesini istiyorum. Böyle bir dolandırıcılık olmaz. Arsam ve evim elimden gitmiş oldu ben açıkta kaldım. Zaten hastayım, yaşlıyım, yalnız yaşıyorum. Bundan faydalanarak beni bu halde soktular" şeklinde konuştu.
Avukat olağanüstü kanun yoluna başvuracak
Duruşmanın ardından açıklama yapan Bekir Çetin’in avukatı Özgül Akın Aydınöz, bilirkişi raporlarında suça iştirak ettikleri belirlendiğini söylediği iki sanık hakkında beraat kararı verilmesine itiraz etti.
Aydınöz, ceza verilen iki sanık yönünden Yargıtay’a başvurabileceklerini belirtti. Beraat kararlarının kesin nitelikte olması nedeniyle bu sanıklar hakkında olağanüstü kanun yoluna başvuracaklarını ifade etti.
Bekir Çetin dosyanın yeniden açılmasını istedi
Bekir Çetin, beraat kararlarına tepki göstererek adaletin sağlanmadığını düşündüğünü söyledi. Dosyanın yeniden açılmasını isteyen Çetin, Adalet Bakanlığına çağrıda bulundu.
Çetin’in kızı Rana Çetin de babasının sekiz yıldır mağduriyet yaşadığını belirterek dosyanın yeniden ele alınmasını ve olayın tüm yönleriyle araştırılmasını istedi.