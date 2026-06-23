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Osmaniye’de altı ağır tonajlı aracın karıştığı kazada iki kişi yaralandı

Osmaniye’de altı ağır tonajlı aracın karıştığı kazada iki kişi yaralandı

22:0623/06/2026, Salı
G: 23/06/2026, Salı
IHA
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Osmaniye’nin Bahçe ilçesi Taşoluk Tüneli çıkışında altı ağır tonajlı aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Bahçe ilçesi sınırlarındaki Taşoluk Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 ağır tonajlı aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik bir süre durma noktasına geldi. Ekiplerin çalışmaları sürerken, ulaşım alternatif yollardan kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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