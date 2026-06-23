Osmaniye’de altı ağır tonajlı aracın karıştığı kazada iki kişi yaralandı

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Bahçe ilçesi sınırlarındaki Taşoluk Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 ağır tonajlı aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.