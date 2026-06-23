Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Osmaniye
Bin kilometreyi bir günde uçtu: Osmaniyeli şampiyon güvercin Akdeniz’in kralı oldu

Bin kilometreyi bir günde uçtu: Osmaniyeli şampiyon güvercin Akdeniz’in kralı oldu

09:0023/06/2026, Salı
IHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

Osmaniye Amanos Posta Güvercini Sevenler Derneği’nin 2026 yılı son yarışı olan Kars etabında, yaklaşık bin kilometrelik mesafeyi bir günde kateden Yunus Akdağ’a ait posta güvercini birinci olarak Akdeniz Bölgesi şampiyonu oldu.

Osmaniye Amanos Posta Güvercini Sevenler Derneği tarafından düzenlenen ve Muhammed Ali Aktaş adına gerçekleştirilen yarışmada. Ermenistan sınırına yakın noktada Kars’tan salınan posta güvercinleri, zorlu parkuru tamamlayarak sahiplerinin kümeslerine ulaşmak için yarıştı.


Yarışta; çocukluğundan bu yana posta güvercini besleyen Yunus Akdağ’a ait güvercin, yaklaşık bin kilometrelik mesafeyi bir günde uçarak birinciliği elde etti. Yaklaşık bin kilometrelik mesafeyi bir gün içerisinde tamamlayan şampiyon posta güvercini, elde ettiği dereceyle Akdeniz Bölgesi’nde birincilik elde ederek büyük başarıya imza attı.

Çocukluğundan beri posta güvercini beslediğini söyleyen Osmaniye Amanos Posta Güvercini Sevenler Derneği Başkanı Yunus Akdağ, "Elimdeki güvercin, Kars ilimizin Ermenistan sınır noktasından bırakılan Akdeniz Bölge Yarışı’nda Osmaniye’ye gelerek şampiyon olan bir posta güvercinimizdir. Daha önceki etaplarda da başarıyla uçarak üç kupa kazanan değerli bir posta güvercinimizdir. Yaklaşık bin kilometrelik kara mesafesinden bırakılan güvercinimiz, bu mesafeyi uçarak Osmaniye’deki evine ulaştı. Bırakıldıktan sonraki gün sabah saatlerinde kümesine dönmüş oldu" diye konuştu.

"Bizim için posta güvercini beslemek hastalık değil bir sevdadır"


Posta güvercinlerini sevme sebebinin kuşların evlerine ve eşlerine olan sadakatleri sayesinde yuvalarına hızla dönmesi olduğunu ifade eden Yunus Akdağ, "Posta güvercini beslemeye bazıları 'hastalık' diyor. Ancak biz öyle düşünmüyoruz. Çünkü hastalık, istemediğimiz bir şeydir. Biz ise bu hayvanları bilerek, isteyerek, büyük bir aşkla besliyor ve seviyoruz. Posta güvercini beslemek bir sevdadır. Bize en büyük mutluluğu ise hiç bilmedikleri uzun mesafelerden bıraktığımızda, evlerine ve eşlerine olan sadakatleri sayesinde yuvalarına hızla dönmeleridir. Üstelik bu küçümsenecek bir hız da değildir. Saatte yaklaşık 85-90 kilometre hızla evlerine ulaşabiliyorlar. Biz de bu nedenle posta güvercinlerini çok seviyoruz. Elimdeki posta güvercinimiz, üç kupalı bir şampiyon. Diyarbakır şampiyonu, Bitlis şampiyonu ve Orta Maraton klasman şampiyonu olan güvercinimiz, Kars etabında da büyük başarı göstererek şampiyonluğunu taçlandırdı" dedi.

#Osmaniye Amanos Posta Güvercini Sevenler Derneği
#Akdeniz Bölgesi
#Ermenistan
#Yunus Akdağ
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dünya Kupası son 32 ne zaman? Eleme maçlarına geri sayım başladı