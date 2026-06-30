Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Osmaniye
Seyir halindeki otomobil alev alıp yandı

Seyir halindeki otomobil alev alıp yandı

21:4930/06/2026, Salı
DHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

Osmaniye’de seyir halindeyken motor kısmından alev alarak yanan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Saat 17.00 sıralarında Alibeyli Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı 2’nci etapta seyir halindeki otomobilden duman çıktığını fark eden sürücü, yolun sağına park edip araçtan indi. Bu sırada motor bölümünden yükselen alevler kısa sürede aracı sardı. 

 İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. 

Otomobil kullanılamaz hale getiren yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

#Osmaniye
#Otomobil
#Yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fransa ile İsveç son 16 bileti için sahaya çıkıyor: Fransa-İsveç maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler ve canlı yayın bilgileri