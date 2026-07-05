Osmaniye’de sağanak ve fırtına: Ağaçlar devrildi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, fırtınanın etkisiyle bazı ağaçlar devrildi.

1 /8 Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

2 /8 Cadde ve sokaklar yağmur sularıyla kaplanırken, bazı noktalarda ulaşım güçlükle sağlandı.

3 /8 .Sürücüler suyla kaplanan yollarda ilerlemekte zorlanırken, fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.

4 /8 İhbarlar üzerine sevk edilen ekipler, su baskını yaşanan bölgelerde tahliye ve temizlik çalışması başlattı.

5 /8 Yağışın etkisini sürdürdüğü ilçede ekiplerin olumsuzluk yaşanan noktalardaki çalışmaları devam ediyor.

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