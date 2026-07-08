Tokat'ta 4 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor
11:27, 08/07/2026, Çarşamba
AA
Arşiv
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konulan 4 kişi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi'nde tedavi ediliyor.
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konulan 4 kişi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi'nde tedavi ediliyor.
Vücutlarına yapışan kene nedeniyle farklı zamanlarda rahatsızlanan 4 kişi, TOGÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne başvurdu.
KKKA hastalığı tanısıyla tedavi altına alınan hastaların genel sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.
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