Tokat'ta 4 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor

Bin 800 yıldır ayakta: Gizemli koridorları ile dikkat çekiyor, işte 5 medeniyete tanıklık eden yapının hikayesi

Tokat’ın Niksar ilçesinde bulunan yaklaşık bin 800 yıllık Roma Arsenali; Roma’dan Osmanlı’ya uzanan tarihi geçmişi, gizemli koridorları ve ayakta kalan mimarisiyle ziyaretçilerini geçmişe yolculuğa çıkarırken, yürütülen çalışmalarla alanın tamamının gün yüzüne çıkarılması ve turizme daha fazla kazandırılması hedefleniyor.