Tokat’ta yayla göçünde yüzlerce koyun şehir merkezinden geçti

Kent merkezindeki kavşak ve caddelerden ilerleyen sürü nedeniyle trafikte kısa süreli aksamalar yaşandı. Sürüye eşlik eden çobanlar ve çoban köpekleri, hayvanların güvenli şekilde ilerlemesini sağladı. Araç sürücüleri ise sürünün geçişini beklemek zorunda kaldı.