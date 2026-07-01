El emeğinin son nöbetçisi: Kemal dede 60 yıldır geçimini ot süpürgeden sağlıyor

"Köyde yaşayan da kentte yaşayan da ot süpürgeyi alıyor"





25 yaşından bu yana süpürge ustalığı yaptığını ifade eden Kemal dede, mesleği ustalarının yanında çalışarak öğrendiğini belirterek, "Önce nasıl yapıldığını öğrenmek için ustaların yanında durdum. Zamanla işi kavradım ve yıllardır bu mesleği sürdürüyorum. Eskisi kadar yoğun olmasa da talep devam ediyor. Her evin bir süpürgeye ihtiyacı var. Köyde yaşayan da şehirde yaşayan da alıyor. Kapının önü, bahçe ya da ev için mutlaka kullanılıyor" dedi.