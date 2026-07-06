Kene yine can aldı: Sivas'ta KKKA tedavisi gören kadın hayatını kaybetti

Rahatsızlanan Aksu, yakınları tarafından Koyulhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından KKKA hastalığı şüphesiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Aksu, anestezi yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Solmaz Aksu, doktorların tüm çabasına rağmen bugün yaşamını yitirdi. Hastanedeki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Aksu'nun cenazesi, toprağa verilmek üzere köyüne götürüldü.