Kırşehir'de il genelinde üç farklı ilçede, üç farklı lokasyonda toplam 900 kınalı keklik doğaya salındı. Kene ve süneyle mücadelede etkin rol oynayacak kekliklerin doğal yaşam alanlarına uyum sağlayarak ekolojik dengeye katkı sunması bekleniyor.
Kırşehir’de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün doğaya kınalı keklik salımında 3 farklı ilçede, toplam 900 kınalı keklik doğaya bırakıldı.
Kene ve süneyle mücadelede etkin rol oynayacaklar
Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalar kapsamında il genelinde 3 farklı ilçede, 3 farklı lokasyonda toplam 900 kınalı kekliğin doğal yaşam alanlarına salındığını belirtti. Demiryürek; kene ve süneyle mücadelede etkin rol oynayacak kekliklerin doğal yaşam alanlarına uyum sağlayarak ekolojik dengeye katkı sunmasını temenni etti.
Vali Demiryürek, keklik salım programının ardından doğa yürüyüşü gerçekleştirdiklerini ifade ederek; Kırşehir’in ormanlık alanlarını korumak ve geliştirmek amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.