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Kabus devam ediyor: Kayseri’nin bir ilçesinde daha kene vakası görüldü

Kabus devam ediyor: Kayseri’nin bir ilçesinde daha kene vakası görüldü

18:4820/06/2025, Cuma
G: 20/06/2025, Cuma
IHA
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Kayseri'nin bir ilçesinde daha kene vakası görüldü.
Kayseri'nin bir ilçesinde daha kene vakası görüldü.

Kayseri'nin Tomarza ve Pınarbaşı'nda ilçelerinden sonra Bünyan ilçesine bağlı Elbaşı Mahallesi'nde de yılın ilk kene vakasına rastlandı.

Edinilen bilgilere göre;
tarlada çalıştığı sırada vücudunda birden fazla kene bulunduğunu fark eden vatandaş, durumu fark eder etmez hastaneye başvurdu. Bünyan Devlet Hastanesi'nde yapılan tetkiklerin ardından hasta gözetim altına alındı.
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle müşahede altında tutulan vatandaşın sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.
Belediye Başkanı Selahattin Metin; hastaneye kaldırılan vatandaşa geçmiş olsun dileklerini ileterek,
"Vatandaşımızın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, tüm hemşehrilerimizi kene vakalarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaya davet ediyorum"
açıklamasında bulundu.


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