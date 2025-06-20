Uzmanından kene uyarısı: Kapalı giysileri tercih edin

"Kene ile karşılaşan vatandaş çok fazla panik yapmayacak. Uzak bir yerde ise kenenin erken çıkarılması gerektiği için bir cımbız ile uygun bir şekilde çıkarması gerekiyor. Çıplak el ile kesinlikle çıkarma işlemi yapılmasını istemiyoruz. Kene ile ilgili Sağlık Bakanlığı'mız farklı afişler ile duyurusunu yapıyor. Sosyal medyalarda da paylaşımlar yapılıyor. Keneler sekiz bacağı olan kafa yapısı sert olan bir canlı. Vatandaşlar keneyi bu şekli ile ayırt edebilir edemeyenlerin en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarını öneriyoruz."