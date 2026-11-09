Erzincan’da geçitler kara teslim oldu

İŞKUR desteğiyle hem okuyacak hem çalışacaklar: Asil adaylar belirlendi
İŞKUR Gençlik Programı kapsamında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde 869 öğrenci istihdam edilecek; programa katılacak asil adaylar noter huzurunda yapılan kurayla belirlendi. Üniversite öğrencilerine eğitimlerini sürdürürken iş deneyimi ve gelir desteği sunan programda, aktif örgün eğitim öğrencisi olmanın yanı sıra yaş, sigortalılık ve hane gelirine ilişkin katılım şartları aranıyor.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.