İŞKUR Gençlik Programı kapsamında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde eğitim gören 869 öğrenci istihdam edilecek. Programa katılacak asil adaylar noter huzurunda yapılan kurayla belirlenirken öğrencilere eğitimleri boyunca iş deneyimi ve gelir desteği sağlanması hedefleniyor.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ) İŞKUR Gençlik Programı’na katılacak 869 öğrenci için kura çekimi gerçekleştirildi. Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende, asil adaylar noter huzurunda belirlendi.

Programla öğrencilerin eğitimlerini sürdürürken çalışma disiplini kazanmaları ve ekonomik açıdan desteklenmeleri amaçlanıyor. Öğrencilerin iş hayatına hazırlanması ve mezuniyet sonrasında işsizlik riskinin azaltılması da programın hedefleri arasında yer alıyor.

Öğrencilere çalışma hayatına hazırlık desteği

Törende konuşan EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, üniversitelerin akademik eğitimin yanı sıra öğrencileri hayata ve çalışma yaşamına hazırlama sorumluluğu bulunduğunu vurguladı. Gençlerin eğitimleri boyunca sorumluluk üstlenmelerini ve farklı çalışma ortamlarında deneyim kazanmalarını hedeflediklerini belirtti.

Kuyrukluyıldız, “Bizler bu programın gençlerimizin iş hayatını daha yakından tanımalarına ve geleceğe daha güvenle hazırlanmalarına destek olacağına inanıyoruz.” dedi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a teşekkür ederek öğrencilere iyilik yapmaktan vazgeçmemeleri çağrısında bulundu. Aydoğdu, “Beraber okuyalım, çalışalım, üretelim ama ne olursa olsun iyi insan olalım.” ifadelerini kullandı.

İŞKUR Gençlik Programı nedir, kimler yararlanabilir?

İŞKUR Gençlik Programı, Türkiye İş Kurumunun devlet üniversiteleriyle iş birliği içinde yürüttüğü bir aktif işgücü programı. Öğrencilerin istihdam edilebilirliğini artırmayı amaçlayan program, iş deneyimi ve gelir desteğinin yanı sıra çalışma alışkanlığı ve disiplininin geliştirilmesini de kapsıyor.

Katılımcılara bireysel danışmanlık hizmeti sunulurken iş arama, finansal okuryazarlık, öz geçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri konularında eğitimler veriliyor.

Programdan devlet üniversitelerinde örgün eğitim gören aktif ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri yararlanabiliyor. Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri ile kaydını dondurmuş veya pasif durumdaki öğrenciler programa katılamıyor.

İŞKUR Gençlik Programı katılım şartları

Programa katılım için öğrencilik durumunun yanı sıra vatandaşlık, yaş, sigortalılık ve hane gelirine ilişkin koşullar aranıyor. Katılım şartları şöyle sıralanıyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, İŞKUR’a kayıtlı bulunmak ve 18 yaşını tamamlamış olmak.

Yaşlılık veya malullük aylığı almamak ve hane gelir şartını sağlamak.

Program talep tarihinden önceki bir yıl içinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak.

Başvurudan önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanun’un 4. maddesi kapsamında; başvuru tarihi itibarıyla da aynı kanunun 5. maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş veya sigortalı sayılmamış olmak.

İŞKUR’un aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarından yararlanmamak ve programı yürüten üniversitede aktif örgün eğitim öğrencisi olmak.

Erzincan’daki kura çekimiyle programa katılacak asil adaylar belirlenirken öğrencilerin eğitimleriyle birlikte iş deneyimi edinmelerine yönelik süreçte bir aşama tamamlandı.