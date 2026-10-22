Görenler dönüp bir daha baktı: Erzincan-Tunceli sınırındaki beyaz örtünün büyüleyen sakinleri
09:58, 22/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 10:00, 22/10/2026, Perşembe
IHA
Karın kendini gösterdiği zirvelerde otlayan ve toplu halde gezen yılkı atları, güzel görüntüler oluşturdu.
Erzincan-Tunceli sınırında bulunan 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağları’nda yaşayan yılkı atları, karlanan arazide görüntülendi.
Doğal yaşam alanlarında sürüler halinde dolaşan yılkı atları, fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.
Karın kendini gösterdiği zirvelerde otlayan ve toplu halde gezen yılkı atları, güzel görüntüler oluşturdu.
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Başlıklar :ErzincanTunceliMunzur Dağları