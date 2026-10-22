Görenler dönüp bir daha baktı: Erzincan-Tunceli sınırındaki beyaz örtünün büyüleyen sakinleri

Görenler resim tablosu sanıyor: Fotoğrafçılar akın etti

Erzincan ile Tunceli arasında sınır oluşturan Munzur Dağları ile Ergan ve Keşiş dağlarında, Gümüşhane sınırındaki Ahmediye Geçidinde sonbaharın sonuna doğru sarı ve kırmızının tonları hakim oldu.