Eskişehir'de kene paniği hastanede bitti: Zararsız bir şekilde çıkarıldı

Yapışan keneyi fark ettikten sonra paniğe kapıldıklarını ve direkt hastaneye gittiklerinden bahseden Fevzi Oral, "Bahçede yerde uzanıp yatmadık ama çiçeklerimizi sularken eşime bir kene yapışmış. Bunu sonradan fark ettik. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne gittik. Yetkililer keneyi çıkardı ve eşime aşı yaptılar. Böylece sağlığımıza kavuştuk. Eşim keneyi eline takılınca fark etti. Önce ne olduğunu anlamadık; sivilce mi, başka bir şey mi diye düşündük. Hastaneye gidince kenenin varlığını tespit ettiler ve hemen çıkardılar. Tabii ki korktuk, çünkü keneler zehirli olabiliyor. Bu yüzden endişelenerek hastaneye gittik. Kendi başımıza müdahale etmek yerine hastaneye gitmek en doğrusuydu. Oradaki uzmanlar, bu işin erbapları. Erkek hemşire keneyi çıkardı, aşı yapıldı ve sağlığımıza kavuştuk. Keneyi elle koparmamak gerekir, çünkü kenenin bazı kısımları deri içinde kalabilir. En iyisi bir sağlık kuruluşuna gidip kenenin orada çıkarılması. Bunu herkese tavsiye ediyorum" dedi.