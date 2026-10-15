Eskişehir’de faciadan dönüldü: Otomobiliyle tramvay durağına daldı
Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, refüjü aşarak tramvay durağına daldı. Araçta sıkışan 57 yaşındaki sürücü Veysel S., itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Eskişehir’de direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobille tramvay durağına dalan sürücü Veysel S. (57), araçta sıkıştı. İtfaiyenin çalışmasıyla araçtan çıkarılan sürücü hastanede tedaviye alındı.
Refüjü aşarak, tramvay durağına daldı
Kaza, Tepebaşı ilçesine bağlı Şeker Mahallesi Sivrihisar 2 Caddesi’nde meydana geldi. Veysel S. yönetimindeki 20 ADT 200 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak, tramvay durağına daldı.
Ekipler, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı
Kazada, sürücü Veysel S. araç içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Veysel S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.