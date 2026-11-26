Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait AS-532 tipi helikopterin 24 Kasım'da kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 5 asker için 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda tören düzenlendi.
- Kazada Hava Pilot Albay Mehmet Çöl, Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut, Hava Piyade Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan ve Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ şehit olmuş, naaşları Adli Tıp işlemleri için Ankara'ya getirilmişti.
Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleştirilen uğurlama töreninde şehitlerin öz geçmişleri okundu, saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi.
Törene, şehitlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Muhrip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdoğan Gür, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ergin Dinç ve şehitlerin silah arkadaşları katıldı.
ŞEHİTLERİN NAAŞLARI MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ
Törenin ardından 5 şehidin naaşları, toprağa verilmek üzere askeri uçaklarla memleketlerine uğurlandı:
- Antalya: Hava Pilot Albay Mehmet Çöl ve Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ'ın cenazeleri Antalya'ya gönderildi.
- Sivas: Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut'un cenazesi Sivas'a uğurlandı.
- Denizli: Hava Piyade Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan'ın cenazesi Denizli'ye gönderildi.
- Kayseri: Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan'ın cenazesi Kayseri'ye uğurlandı.
Tören, şehitlerin naaşlarının defnedilmek üzere memleketlerine gönderilecek askeri uçaklara uğurlanmasıyla sona erdi.
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